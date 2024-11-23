Стюардеса розкрила секрет, на що вони звертають увагу при першій зустрічі з пасажиром

Комусь може здатися, що бортпровідники вітаються через ввічливість та приязність, але є й інша причина.

Стюардеса, яку звуть Ранія, розкрила справжню причину, чому вона вітається з кожним пасажиром під час посадки у літак. Як з’ясувалося, це не лише через ввічливість. Своє відео жінка розмістила у TikTok.

Коли пасажири сідають в літак, як правило, їх зустрічають усміхнені бортпровідники. Комусь може здатися, що це через ввічливість та приязність, але є й інша причина.

За словами стюардеси, яка літає Європою, їм доводиться паралельно аналізують стан кожного пасажира. Адже деякі мандрівники, щоб заглушити страх перед польотом, можуть випити кілька зайвих алкогольних напоїв.

"Ваш бортпровідник вітає вас не тільки з ввічливості, а й для того, щоб перевірити, чи не надто ви п'яні, чи хворі, щоб летіти", — пояснює вона в описі до відео.

Ба більше, цей швидкий аналіз також спрямований на те, щоб допомогти бортпровідникам визначити, хто здатен допомогти їм, якщо трапиться нещасний випадок або надзвичайна ситуація.

Користувачі мережі поспішили поділитися своїми думками у коментарях.

Одна юзер зазначив, що вже знав про це: "Коли був на Корфу, то у мене загострився панкреатит. Зробив все, що міг, аби мати здоровий вигляд, коли йшов до літака; інакше мене б не пустили".

Інший учасник обговорення пожартував: "Я в навушниках йду на посадку, зовсім ігноруючи стюардес";

"Ну гаразд, яке це має значення, якщо під час польотів я завжди виглядаю однаково?" — з недовірою запитав ще один.

Колега Ранії додав: "Ми шукаємо тих, хто без проблем пересувається, розмовляє англійською й на практиці зможе відкрити аварійні двері. В ідеалі ця людина подорожує сама".

Нагадаємо, раніше на сайті Фокус вийшло інтерв’ю зі стюардесою Тетяною Іваніхіною. Серед іншого вона розповіла про зарплату до 3000 євро, вимоги до зовнішності, секс пасажирів на борту та вибір найбільш безпечних місць. Зараз бортпровідниця з Львова співпрацює з іноземними перевізниками, але сподівається невдовзі знову побачити пасажирські літаки в небі над Україною.

Також ми писали, що бортпровідники навчені визначати психотипи людей, які зможуть допомогти їм під час надзвичайних ситуацій, хто збереже спокій або допоможе зупинити пасажирів у стані паніки.