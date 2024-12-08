Мати попросила жінку помінятися місцями: та відмовилась й почула оплески (відео)

Цікаво, що замість того, аби розкритикувати пасажирку у відсутності емпатії, багато хто навпаки похвалив таку категоричну позицію.

Матір попросила іншу пасажирку помінятися місцями в літаку заради дитини, яка плакала. Маленький хлопчик плакав, бо дуже хотів сидіти біля вікна. Почувши відмову, жінка влаштувала в салоні грандіозний скандал. Відповідне відео завірусилось у TikTok.

Повідомляється, що матір забронювала місце біля вікна в іншому ряду, але її син наполягав на тому, щоб пересісти на місце іншої пасажирки — Дженіфер Кастро. Коли та відмовилася, розлючена мати під крики дитини дістала телефон й почала її знімати.

"Чому вона не хоче помінятися місцями? Я запитала, чи немає у неї якоїсь хвороби. Якби була інвалідність, тоді все розумію. Це огидно! На дворі 21 століття, а у людей немає співчуття до дітей", — каже авторка ролика за кадром.

Всупереч критиці, молода жінка не відповіла матері й лише поцікавилась, чи та знімає її на камеру.

Жінка залишалася непохитною Фото: TikTok

Сварка сталася у середу, 4 грудня, на внутрішньому рейсі бразильської авіакомпанії GOL Airlines. Цікаво, що замість того, аби розкритикувати пасажирку у відсутності емпатії, багато хто навпаки похвалив таку категоричну позицію.

"Купуйте та обирайте місце, які хочете, і не заважайте іншим. Ніхто не зобов'язаний поступатися місцем";

"Мені шкода дівчину. Вона просто хотіла спокійної подорожі. Висловлюю солідарність";

"Потрібно подати позов проти цієї грубої й неосвіченої матері";

"У неадекватних батьків неадекватні діти. Все логічно";

"Чому вона не попросила пілота поступитися місцем, щоб її син керував літаком?".

До речі, згідно з інформацією, розміщеною на сайті авіакомпанії GOL, пасажири можуть поміняти місце заздалегідь або в день подорожі безплатно, якщо в салоні є інші опції.

Нагадаємо, раніше на сайті Фокус вийшло інтерв’ю зі стюардесою Тетяною Іваніхіною. Серед іншого вона розповіла про зарплату до 3000 євро, вимоги до зовнішності, секс пасажирів на борту та вибір найбільш безпечних місць. Зараз бортпровідниця з Львова співпрацює з іноземними перевізниками, але сподівається невдовзі знову побачити пасажирські літаки в небі над Україною.

Також стюардеса, яку звуть Ранія, розкрила справжню причину, чому вона вітається з кожним пасажиром під час посадки у літак. Як з’ясувалося, це не лише через ввічливість.