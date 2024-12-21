Пассажирка самолета перебрала с лекарствами: проснувшись, она увидела нечто неожиданное

Кэссиди Бонд не принимает успокоительный препарат на регулярной основе, но в этот раз решила попробовать, чтобы взять под контроль нервную систему.

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Кэссиди Бонд перед рейсом из Бали в Австралию приняла таблетку успокоительного и была удивлена, когда проснулась и не обнаружила в самолете других пассажиров. Вокруг нее суетились стюардессы с испуганными глазами. Об этом опыте женщина рассказала на странице в TikTok.

В вирусном видео, которое собрало более 1,1 миллиона просмотров, Бонд объяснила, что приняла таблетку и уснула во время полета. Бортпроводники не могли ее разбудить после того, как все остальные пассажиры вышли в пункте назначения.

"Когда я проснулась, то мне стало жаль членов экипажа. Они думали, что я умерла. Кричали и начали трясти, потому что я не просыпалась. Увидела стресс, страх и тревогу в их глазах. Пожалуйста, не принимайте успокоительные средства перед полетом", — советует женщина.

Она утверждает, что не принимает успокоительный препарат на регулярной основе, но в этот раз решила попробовать, чтобы взять под контроль нервную систему.

"Я никогда раньше не принимала его перед полетом, но мое путешествие на Бали оказалось настоящим адом, поэтому решила попробовать. Накануне разговаривала с одним человеком, который очень рекомендовал это средство", — делится Бонд в интервью с журналистами Newsweek.

Пользователи сети в комментариях под роликом начали активно делиться своими мыслями.

"Мне это нужно. Я могу спать буквально где угодно, только не в самолете";

"Я сделала так же. Случайно оставила свой паспорт в самолете, поэтому меня не пустили в страну, где я жила";

"Аналогичные истории произошли со мной, когда я возвращалась из Монако и Японии. Оба раза я просыпалась и видела перед собой пилота".

Напомним, ранее на сайте Фокус вышло интервью со стюардессой Татьяной Иванихиной. Среди прочего она рассказала о зарплате до 3000 евро, требованиях к внешности, сексе пассажиров на борту и выборе наиболее безопасных мест. Сейчас бортпроводница из Львова сотрудничает с иностранными перевозчиками, но надеется вскоре снова увидеть пассажирские самолеты в небе над Украиной.

Также стюардесса, которую зовут Рания, раскрыла истинную причину, почему она здоровается с каждым пассажиром во время посадки в самолет. Как выяснилось, это не только из-за вежливости.