Вы даже не догадывались об этом: почему собаки поднимают внутреннюю часть брови

Животные приметили, что это движение вызывает заботу по отношению к ним со стороны хозяев и поэтому начали таким образом "общаться".

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Трудно найти человека, который бы не любил собак. Раздумывая, заводить ли дома это животное, следует изучить его характер и привычки. Очень часто питомцы общаются с нами с помощью жестов, однако не всегда хозяева их понимают. Например, встречаясь взглядом с человеком, собаки часто поднимают внутреннюю часть брови, чтобы глаза выглядели больше и милее. Ехргеѕѕ со ссылкой на ученых рассказывает, что таким образом собаки подают хозяевам некоторые сигналы.

Поднятие вверх бровей может быть признаком внимания, которое сформировалось на протяжении веков, ведь собаки не всегда имели эту способность. Эти животные были одомашнены 33 000 лет назад, и после того анатомия их бровей изменилась — теперь они могут это делать. Согласно исследованию Портсмутского университета, подобный жест не присущ волкам, поэтому ученые предполагают, что это может быть реакцией на человеческие предпочтения.

Отмечается, что "вероятный эволюционный сценарий заключается в том, что люди сознательно или бессознательно отдают предпочтение (и, следовательно, больше заботятся) о животных, которые делают движение". Собаки, возможно, поняли, что это часто вызывает у людей ответную реакцию заботы, и поэтому развили эту способность.

По этому вопросу было проведено еще одно исследование, которое подтвердило теорию. Ученые пришли к выводу, что собаки, которые чаще демонстрируют поднятие бровей, быстрее возвращаются из приюта.

"Интересно, что это движение усиливает педоморфизм и напоминает выражение лица человека, когда он грустит, поэтому его проявление у собак может вызывать реакцию заботы. Мы предполагаем, что выразительные брови у собак являются результатом отбора, основанного на предпочтениях людей", — отметила психолог из Университета Портсмута Джулиана Камински.

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