Поймут со всеми: топ пород собак с лучшим характером (фото, видео)

Эти собаки легко уживутся с людьми и их очень легко дрессировать.

Related video

Собака — одно из популярных домашних животных, однако ухаживать за ней нелегко. Однако специалист по поведению собак рассказал в TikTok о нескольких породах с легким характером, которых просто тренировать. Кроме того, они легко "впишутся" в вашу семью.

"Как специалист по поведению собак, я редко вижу, чтобы у этих трех пород были проблемы с поведением", — поделился он.

Какие породы собак самые простые в содержании

Первой породой Уилл Атертон отметил лабрадора-ретривера. Он отметил, что рекомендовал бы породу в целом. Эти собаки преданные, ласковые и любящие, которые с радостью поладят со всеми. Они послушные, быстро обучаются и стремятся угодить, поэтому дрессировка должна быть достаточно легкой. Минимальная продолжительность упражнений, необходимая этим собакам, составляет два часа в день.

Лабрадор-ретривер Фото: Facebook

Следующим в списке собак оказался английский мастиф. По словам Уилла, это одна из самых лучших пород на планете. Однако, похоже, они появляются на свет просто желая быть спокойными, непринужденными, идеальными собаками-компаньонами".

Английские мастифы — нежные гиганты, спокойные, добродушные собаки, которые, как правило, хорошо ладят со всеми. Как и для всех пород, ранняя социализация важна, чтобы они выросли уверенными в себе, общительными собаками.

Им необходимо минимум один час физических упражнений в день. Однако этих собак не стоит слишком нагружать, пока они щенки, так как их суставы ещё формируются и могут страдать от этого.

Английский мастиф

Еще одна порода собак, которую рекомендовал Уилл Атертон, это кавалер кинг чарльз спаниель. По мнению специалиста, это одна из лучших мелких пород на планете. Они хорошо подходят для семьи, прекрасно ладят с детьми и любят людей. Им нужно от от 45 минут до часа упражнений в день, поэтому они идеально подходят для людей с плотным графиком.

Кавалер кинг чарльз спаниель

Ранее эксперт рассказал, какая одна из самых популярных пород собак тяжелее всего поддается дрессуре. Они считают себя независимыми животными и не терпят указаний.