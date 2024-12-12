"Королева драмы": эксперт рассказал, какая порода собак сложно поддается дрессировке

Эти собаки считают себя независимыми животными и не терпят указаний.

Related video

Собака — одно из самых популярных домашних животных. Однако ими очень сложно заниматься, поскольку собак нужно не только кормить и выгуливать, но и тренировать. Эксперт Уилл Атертон рассказал, какая одна из самых популярных собак тяжелее всего поддается дрессуре.

Он отметил, что часто сибирских хаски выбирают за поразительную внешность. Однако Уил Атертон назвал эту породу "отчужденной" и "королевой драмы".

По мнению эксперта, эти породы независимы и не терпят указаний. Хаски очень часто бывают отчужденными и склонными к драматизму, что не очень сочетается с системой дрессуры Вила Атертона.

"А сибирские хаски не любят смотреть на людей снизу вверх, ожидая от них команд и указаний, они очень независимы, и я могу заметить, что они часто бывают отчужденными и склонными к драматизму. Моя система (дрессировки) строится на отношениях, в которых вы являетесь любящим лидером собаки, и это не очень хорошо сочетается", — добавил он.

Ранее эксперт рассказывал, какие породы собак лучше всего поддаются дрессировке. Эти породы собак умные, способны легко схватывать команды и будут отличными "сожителями".

Также были определены самые непослушные породы собак. Они могут испортить праздник, сходив в туалет под елку или же украв любимое блюдо с рождественского стола.

Кроме того, специалист по поведению животных Уилл Атертон рассказал о трех породах домашних любимцев, которые считаются нетребовательными. Эти собаки отличаются спокойным характером и легкостью в общении.