Эксперты провели исследование и выявили пять самых непослушных пород собак. Они могут навредить на праздники, перевернув елку или же запутавшись в мишуре.

Собака — лучший друг человека, однако есть породы, которые считаются более непослушными. Они могут испортить праздник, сходив в туалет под елку или же украв любимое блюдо с рождественского стола. Pets at Hom опросили 2000 владельцев домашних животных и выявили пять пород самых непокорных пород собак, пишет Ехргеѕѕ.

Четверть владельцев (25%) назвали терьеров, в том числе джек-рассел-терьеров, одной из самых непослушных пород собак. Скорее всего, они разорвут подарки под елкой перед самым Рождеством. Бордер-терьеры известны своей склонностью воровать еду с рождественского ужина, когда думают, что за ними никто не смотрит.

Многие респонденты отметили, что золотистые ретриверы и бигли часто устраивают праздничные проказы во время рождественских праздников. А вот пудели очень любят опрокидывать новогоднюю елку или запутываться в мишуре.

В общем топ пять непослушных пород собак выглядит так:

джек-рассел-терьер;

бордер-терьер;

золотистый ретривер;

бигль;

пудели

Эти собаки могут ломать ваши вещи, воровать жареную курицу и путаться и обматываться гирляндами. Представители этих пород могут даже покусать гостей.

"Хотя нам, людям, нравятся свисающие и съедобные украшения, однако для наших питомцев они слишком соблазнительны и опасны", — отметила член Королевского колледжа ветеринарной хирургии, директор ветеринарной службы Pets at Home, доктор Саманта Батлер-Дэвис.

Она поделилась советами, которые помогут успокоить непослушных собак. Эксперт отметила, что следует быть внимательным при наряжании елки, особенно если ваш любимец любит воровать игрушки. Подарки лучше хранить в другой комнате, где собака не сможет их разорвать.

Ранее эксперты рассказывали о породах собак, которых лучше всего держать дома. Они не доставят больших хлопот и подружатся с детьми.

Также эксперт рассказал, какие породы собак не стоит заводить в семье. У них нет терпения для "общения" с детьми, а иногда они даже могут укусить малышей.