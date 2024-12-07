Можуть стати причиною різдвяного хаосу: топ самих неслухняних порід собак

Експерти провели дослідження та виявили п'ять самих неслухняних порід собак. Вони можуть нашкодити на свята, перевернувши ялинку або ж заплутавшись в мішурі.

Собака — найкращий друг людини, однак є породи, які вважаються більш неслухняними. Вони можуть зіпсувати свято, сходивши в туалет під ялинку або ж вкравши улюблену страву з різдвяного столу. Pets at Hom опитали 2000 власників домашніх тварин та виявили п'ять порід самих непокірних порід собак, пише Еxpress.

Чверть власників (25%) назвали тер'єрів, у тому числі джек-рассел-тер'єрів, однією з найнеслухняніших порід собак. Швидше за все, вони розірвуть подарунки під ялинкою перед самим Різдвом. Бордер-тер'єри відомі своєю схильністю красти їжу з різдвяної вечері, коли гадають, що за ними ніхто не дивиться.

Багато респондентів зазначили, що золотисті ретривери та біглі часто влаштовують святкові прокази під час різдвяних свят. А от пуделі дуже люблять перекидати новорічну ялинку або заплутуватись у мішурі.

Загалом топ п'ять неслухняних порід собак виглядає так:

джек-рассел-тер'є́р;

бордер-тер'єр;

золотистий ретрівер;

бігль;

пуделі

Ці собаки можуть ламати ваші речі, красти смажену курку та плутатись та обмотуватись гірляндами. Представники цих порід можуть навіть покусати гостей.

"Хоча нам, людям, подобаються звисаючі та їстівні прикраси, однак для наших вихованців вони надто спокусливі та небезпечні", — зазначила член Королівського коледжу ветеринарної хірургії, директор ветеринарної служби Pets at Home, доктор Саманта Батлер-Девіс.

Вона поділилась порадами, які допоможуть заспокоїти неслухняних собак. Експерка зазначила, що слід бути уважним при наряджанні ялинки, особливо якщо ваш улюбленець любить красти іграшки. Подарунки краще зберігати в іншій кімнаті, де собака не зможе їх пошматувати.

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