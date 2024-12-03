Подружаться з кожною дитиною: топ порід собак, яких найкраще тримати вдома (фото)

Спеціалісти з американського клубу собаківництва порадили декілька порід собак, які не завдадуть великих клопотів та подружаться з дітьми.

Собаки вважаються найвідданішими тваринами. Однак перед тим, як її заводити в сім'ю з дітьми, варто ретельно вивчити кожну породу — як вони линяють, гавкають та скільки тварині треба фізичної активності. Американський клуб собаківництва визначив декілька порід, яких краще брати на утримання сім'ям у квартирах, пише Еxpress.

Топ "зручних" собак для сімей з дітьми для проживання у квартирі

Невисокий милий бігль чудово поладнає з маленькими дітьми та іншими собаками. Це ідеальний "сусід", якщо хазяїна не турбує линяння. Це товариська та грайлива собака живе до 15 років.

Бордер-тер'єр ласкавий, добре ладнає з дітьми, однак не з іншими собаками. Він небагато линяє і нечасто гавкає, та й живе він близько 15 років.

Французький бульдог стане другом сім'ї на 12 років. Вони ласкаві й добре ладнають з дітьми, але можуть пускати слини на людей та меблі.

Фото: Соцмережi

Японський шпіц чудово ладнає як з маленькими дітьми, так і з іншими собаками. Він вимагає небагато догляду, легко піддається дресуванню та живе до 14 років.

Мопс — доброзичлива до всіх собака. Він на диво досить сильно линяє, однак не гавкає та живе до 15 років.

Фото: Daily Mail

Раніше експерт розповідав, які породи собак найкраще піддаються дресуванню. Вони розумні та здатні легко схоплювати команди.

Також дресувальник розповідав, чому не варто обіймати собак після повернення додому. Це може вплинути на їх подальшу поведінку.