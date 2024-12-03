Подружатся с каждым ребенком: топ пород собак, которых лучше всего держать дома (фото)

Специалисты из американского клуба собаководства посоветовали несколько пород собак, которые не доставят больших хлопот и подружатся с детьми.

Собаки считаются самыми преданными животными. Однако перед тем, как ее заводить в семью с детьми, стоит тщательно изучить каждую породу — как они линяют, лают и сколько животному нужно физической активности. Американский клуб собаководства определил несколько пород, которых лучше брать на содержание семьям в квартирах, пишет Ехргеѕѕ.

Топ "удобных" собак для семей с детьми для проживания в квартире

Невысокий милый бигль прекрасно поладит с маленькими детьми и другими собаками. Это идеальный "сосед", если хозяина не беспокоит линька. Эта общительная и игривая собака живет до 15 лет.

Бордер-терьер ласковый, хорошо ладит с детьми, но не с другими собаками. Он немного линяет и нечасто лает, да и живет он около 15 лет.

Французский бульдог станет другом семьи на 12 лет. Они ласковые и хорошо ладят с детьми, но могут пускать слюни на людей и мебель.

Фото: Соцсети

Японский шпиц прекрасно ладит как с маленькими детьми, так и с другими собаками. Он требует немного ухода, легко поддается дрессировке и живет до 14 лет.

Мопс — дружелюбная ко всем собака. Он на удивление довольно сильно линяет, однако не лает и живет до 15 лет.

Фото: Daily Mail

Ранее эксперт рассказывал, какие породы собак лучше всего поддаются дрессировке. Они умные и способны легко схватывать команды.

Также дрессировщик рассказывал, почему не стоит обнимать собак после возвращения домой. Это может повлиять на их дальнейшее поведение.