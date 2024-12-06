"Несумісні з дітьми": експерт розповів, які породи собак не варто заводити в сім'ї (фото)

Експерт зазначив, що у цих собак немає терпіння для "спілкування" з дітьми, а іноді вони навіть можуть вкусити малечу.

Собаки вважаються найвідданішими тваринами. Однак перед тим, як завести домашнього улюбленця, слід ретельно вивчити кожну породу. Річ в тім, що деякі з цих тварин не уживаються з дітьми. Які породи краще не заводити сім'ям з малечою та про потенційні ризики кожної для дітей розповів фахівець з їх поведінки Вілл Атертон у TikTok.

Які породи краще не заводити сім'ям з дітьми

Вілл Атертон зазначив, що краще утриматись від кавказької вівчарки. Він зазначив, що ця порода собак призначена для охорони великої рогатої худоби.

"Так, вони можуть захищати сім'ю, але вони краще підходять для життя на вулиці, на фермі. А якщо ви спробуєте привести їх у будинок, у них може не вистачити терпіння чи здатності втекти від дітей, які їх дратують", — розповів експерт, додавши, що такі ситуації часто закінчуються "укусами дітей".

Кавказька вівчарка

Бельгійська вівчарка малінуа здатна на "божевільні подвиги слухняності та дресування". Однак вона не підходить для сімей з дітьми. Вілл Атертон пояснив, що ці собаки кусають дітей та завдають їм болю. Вони "не мають вимикача" й постійно хочуть рухатись.

Бельгійська вівчарка малінуа

"Не все гаразд" з дітьми" і в аргентинського дога. В деяких країнах ця порода собак вважається небезпечною та забороненою.

Аргентинський дог

Раніше експерт розповів, які породи собак найкраще піддаються дресуванню. Вони розумні, здатні легко схоплювати команди та будуть чудовими "співмешканцями".

Також спеціалісти розповідали про породи собак, яких найкраще тримати вдома. Вони не завдадуть великих клопотів та подружаться з дітьми.