"Несовместимы с детьми": эксперт рассказал, какие породы собак не стоит заводить в семье (фото)

Эксперт отметил, что у этих собак нет терпения для "общения" с детьми, а иногда они даже могут укусить малышей.

Собаки считаются самыми преданными животными. Однако перед тем, как завести домашнего любимца, следует тщательно изучить каждую породу. Дело в том, что некоторые из этих животных не уживаются с детьми. Какие породы лучше не заводить семьям с малышами и о потенциальных рисках каждой для детей рассказал специалист по их поведению Уилл Атертон в TikTok.

Какие породы лучше не заводить семьям с детьми

Уилл Атертон отметил, что лучше воздержаться от кавказской овчарки. Он отметил, что эта порода собак предназначена для охраны крупного рогатого скота.

"Да, они могут защищать семью, но они лучше подходят для жизни на улице, на ферме. А если вы попытаетесь привести их в дом, у них может не хватить терпения или способности убежать от детей, которые их раздражают", — рассказал эксперт, добавив, что такие ситуации часто заканчиваются "укусами детей".

Кавказская овчарка

Бельгийская овчарка малинуа способна на "сумасшедшие подвиги послушания и дрессировки". Однако она не подходит для семей с детьми. Уилл Атертон объяснил, что эти собаки кусают детей и причиняют им боль. Они "не имеют выключателя" и постоянно хотят двигаться.

Бельгийская овчарка малинуа

"Не все в порядке "с детьми" и у аргентинского дога. В некоторых странах эта порода собак считается опасной и запрещенной.

Аргентинский дог

Ранее эксперт рассказал, какие породы собак лучше всего поддаются дрессировке. Они умные, способны легко схватывать команды и будут прекрасными "сожителями".

Также специалисты рассказывали о породах собак, которых лучше всего держать дома. Они не доставят больших хлопот и подружатся с детьми.