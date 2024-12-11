Ленивые, спокойные и тихие: топ самых простых в содержании собак (фото, видео)

Эксперт отметил, что эти собаки отличаются спокойным характером и легкостью в общении.

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За собаками не очень легко ухаживать. Им всегда нужно внимание и любовь, с этими животными нужно много заниматься. Однако специалист по поведению животных Уилл Атертон рассказал в TikTok рассказал о трех породах домашних любимцев, которые считаются нетребовательными.

По мнению эксперта, одной из таких является борзая. Уилл Атертон отметил, что животных часто называют "гоночными собаками". Многие считают их слишком энергичными, из-за чего его выбор может показаться "противоречащим здравому смыслу".

"Но на самом деле это неправда. Они суперленивые, суперспокойные, супертихие собаки", — добавил специалист.

Следующим в списке эксперта был ши-тцу.

"Да, иногда он может быть немного лающим, но это очень легко исправить. А в остальном с ними легко жить", — добавил Уилл Атертон.

Фото: Getty Images

Завершает список один из личных фаворитов Атертона, и это может оказаться сюрпризом. По его мнению, стаффордширские бультерьеры являются "идеальными компаньонами".

"Да, молодые стаффордширские терьеры более энергичны, как и все породы. Но по всей стране есть приюты, заполненные старыми стаффордширскими терьерами, которые могли бы стать прекрасными и простыми в общении собаками-компаньонами", — отметил специалист.

Отметим, что в мире есть несколько сотен пород собак. Некоторые из них являются необычными и менее распространенными, о которых могли не слышать даже опытные "собаковеды".

Ранее эксперты рассказывали о нескольких собаках, которые меньше всего линяют. Они будут отличными друзьями для тех, кто любит чистоту в доме.