От китайского хохлатого до "усатого дьявола": топ необычных пород собак (фото)

Пусть внешний вид этих собак не сбивает с толку, потому что они могут удивить своим характером.

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В мире существует несколько сотен пород собак. Каждая из них прекрасна по-своему, однако, вероятно, о некоторых не слышали даже опытные "собаковеды". Ехргеѕѕ рассказывает о некоторых необычных, менее распространенных породах.

Топ необычных пород собак

Китайская хохлатая собака — это декоративная порода, которая обычно не имеет меха на теле, за исключением лап, хвоста и верхней части головы. Одно из ранних изображений этой собаки можно найти в книге Роберта Плота "Естественная история Стаффордшира", написанной еще в 1686 году.

Китайская хохлатая собака Фото: Express

Бедлингтон-терьер был впервые выведен для охраны английских горнодобывающих округов. Из-за грушевидной головы и изогнутых контуров собака считается уникальной.

Борзая способна развивать скорость до 40 миль в час. Она может быстро мчаться за своей добычей, которой может быть белка или кошка.

Борзый

Аффенпинчер — еще одна декоративная порода, которая известна как "усатый дьявол". Ее трудно дрессировать, однако поклонникам "Звездных войн" эти собаки напоминают эвоков.

Аффенпинчер

Афганские борзые имеют роскошную длинную шерсть, однако не следует позволять внешнему виду обманывать. Эти замечательные создания были выведены для охоты на оленей, газелей, зайцев и лисиц.

Афганская борзая

Ранее эксперт рассказывал, какие породы собак не стоит заводить в семье. У них нет терпения для "общения" с детьми, а иногда даже могут укусить малышей.

Также специалист отмечал, каких собак можно держать дома. Они не доставят больших хлопот и подружатся с детьми.