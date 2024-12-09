Від китайського чубатого до "вусатого диявола": топ незвичайних порід собак (фото)

Нехай зовнішній вигляд цих собак не збиває з пантелику, бо вони можуть здивувати своїм характером.

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У світі існує декілька сотень порід собак. Кожна з них прекрасна по-своєму, однак, ймовірно, про деяких не чули навіть досвідчені "собакознавці". Еxpress розповідає про деякі незвичайні, менш поширені породи.

Топ незвичних порід собак

Китайський чубатий собака — це декоративна порода, яка зазвичай не має хутра на тілі, за винятком лап, хвоста і верхньої частини голови. Одне з ранніх зображень цього собаки можна знайти у книзі Роберта Плота "Природна історія Стаффордшира", написаної ще 1686 року.

Китайський чубатий собака Фото: Express

Бедлінгтон-тер'єр був вперше виведений для охорони англійських гірничодобувних округів. Через грушоподібну голову та вигнуті контури собака вважається унікальною.

Хорт здатний розвивати швидкість до 40 миль на годину. Він може швидко мчати за своєю здобиччю, якою може бути білка або кішка.

Хорт

Аффенпінчер — ще одна декоративна порода, яка відома як "вусатий диявол". Її важко дресувати, однак шанувальникам "Зоряних війн" ці собаки нагадують евоків.

Аффенпінчер

Афганські хорти мають розкішну довгу шерсть, однак не слід дозволяти зовнішньому вигляду обманювати. Ці чудові створіння були виведені для полювання на оленів, газелей, зайців та лисиць.

Афганський хорт

Раніше експерт розповідав, які породи собак не варто заводити в сім'ї. У них немає терпіння для "спілкування" з дітьми, а іноді навіть можуть вкусити малечу.

Також спеціаліст зазначав, яких собак можна тримати вдома. Вони не завдадуть великих клопотів та подружаться з дітьми.