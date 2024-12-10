Убирать не придется: топ пород собак для тех, кто хочет чистоту дома (видео, фото)

Некоторых из них даже придется натирать солнцезащитным кремом, потому что могут получить ожоги.

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Собаки — самые преданные животные. Однако они могут быть настоящим кошмаром, когда дело доходит до уборки. Они приносят грязь с улиц и линяют. Безусловно, шерсть — это "неотъемлемая часть" собак, однако некоторые породы доставляют меньше хлопот в плане шерсти, чем другие. Дрессировщик собак и основатель American Standard Dog Training Гаррет Уинг рассказал в TikTok о трех породах собак, которые меньше всего линяют, пишет Ехргеѕѕ.

Породы собак, которые меньше всего линяют

Лабрадудль — одна из самых веселых собак. Этих "замечательных и удивительных" собак эксперт постоянно рекомендует большинству семей.

Лабрадудль

У ксолоитцкуинтли, мексиканской голой собаки, буквально нет шерсти. Однако ее нужно натирать солнцезащитным средством с SPF 50, иначе будет солнечный ожог.

Эксперт добавил, что это редкая порода собак. Поэтому тот, кто ее заведет, обязательно произведет впечатление в местном парке. Кроме того, эти домашние любимцы известны своей преданностью и любовью. Живут они обычно от 12 до 15 лет. Единственный минус этих животных — они могут стоить дорого.

Миниатюрный шнауцер — потрясающая сторожевая собака, которую удобно брать с собой в путешествия. Живут они от 12 до 14 лет и имеют достаточно шумный характер. С этим животным можно весело проводить время.

Миниатюрный шнауцер

Ранее эксперт рассказал, какие породы собак лучше всего поддаются дрессировке. Они умные, способны легко схватывать команды и будут прекрасными "сожителями".

Также добавим, что существуют собаки, которых лучше не заводить в семье. У этих собак нет терпения для "общения" с детьми, а иногда они даже могут укусить малышей.