Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
МирФан

Убирать не придется: топ пород собак для тех, кто хочет чистоту дома (видео, фото)

Собака, шерсть, линька собаки
Фото: FOX News | Некоторые породы собак заводить лучше всего, потому что они оставляют после себя мало шерсти (иллюстративное фото)

Некоторых из них даже придется натирать солнцезащитным кремом, потому что могут получить ожоги.

Related video

Собаки — самые преданные животные. Однако они могут быть настоящим кошмаром, когда дело доходит до уборки. Они приносят грязь с улиц и линяют. Безусловно, шерсть — это "неотъемлемая часть" собак, однако некоторые породы доставляют меньше хлопот в плане шерсти, чем другие. Дрессировщик собак и основатель American Standard Dog Training Гаррет Уинг рассказал в TikTok о трех породах собак, которые меньше всего линяют, пишет Ехргеѕѕ.

Породы собак, которые меньше всего линяют

Лабрадудль — одна из самых веселых собак. Этих "замечательных и удивительных" собак эксперт постоянно рекомендует большинству семей.

Лабрадудль Fullscreen
Лабрадудль

У ксолоитцкуинтли, мексиканской голой собаки, буквально нет шерсти. Однако ее нужно натирать солнцезащитным средством с SPF 50, иначе будет солнечный ожог.

Эксперт добавил, что это редкая порода собак. Поэтому тот, кто ее заведет, обязательно произведет впечатление в местном парке. Кроме того, эти домашние любимцы известны своей преданностью и любовью. Живут они обычно от 12 до 15 лет. Единственный минус этих животных — они могут стоить дорого.

Fullscreen

Миниатюрный шнауцер — потрясающая сторожевая собака, которую удобно брать с собой в путешествия. Живут они от 12 до 14 лет и имеют достаточно шумный характер. С этим животным можно весело проводить время.

Миниатюрный шнауцер Fullscreen
Миниатюрный шнауцер

Ранее эксперт рассказал, какие породы собак лучше всего поддаются дрессировке. Они умные, способны легко схватывать команды и будут прекрасными "сожителями".

Также добавим, что существуют собаки, которых лучше не заводить в семье. У этих собак нет терпения для "общения" с детьми, а иногда они даже могут укусить малышей.