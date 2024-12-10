Прибирати не доведеться: топ порід собак для тих, хто хоче чистоту вдома (відео, фото)

Деяких з них навіть доведеться натирати сонцезахисним кремом, бо можуть отримати опіки.

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Собаки — найвідданіші тварини. Однак вони можуть бути справжнім кошмаром, коли справа доходить до прибирання. Вони приносять бруд з вулиць та линяють. Безумовно, шерсть — це "невід'ємна частина" собак, однак деякі породи завдають менше турбот у плані вовни, ніж інші. Дресувальник собак і засновник American Standard Dog Training Гаррет Уінг розповів в TikTok про три породи собак, які найменше линяють, пише Еxpress.

Породи собак, які найменше линяють

Лабрадудль — одна з найвеселіших собак. Цих "чудових та дивовижних" собак експерт постійно рекомендує більшості сімей.

Лабрадудль

У ксолоїтцкуїнтлі, мексиканської голої собаки, буквально немає шерсті. Однак її потрібно натирати сонцезахисним засобом із SPF 50, інакше буде сонячний опік.

Експерт додав, що це рідка порода собак. Тому той, хто її заведе, обов'язково справить враження в місцевому парку. Крім того, ці домашні улюбленці відомі своєю відданістю та любов'ю. Живуть вони зазвичай від 12 до 15 років. Єдиний мінус цих тварин — вони можуть коштувати дорого.

Мініатюрний шнауцер — приголомшливий сторожовий собака, якого зручно брати з собою в подорожі. Живуть вони від 12 до 14 років та мають досить гучний характер. З цією твариною можна весело проводити час.

Мініатюрний шнауцер

Раніше експерт розповів, які породи собак найкраще піддаються дресуванню. Вони розумні, здатні легко схоплювати команди та будуть чудовими "співмешканцями".

Також додамо, що існують собаки, яких краще не заводити в сім'ї. У цих собак немає терпіння для "спілкування" з дітьми, а іноді вони навіть можуть вкусити малечу.