Ліниві, спокійні та тихі: топ самих простих в утриманні собак (фото, відео)

Експерт зазначив, що ці собаки відрізняються спокійним характером та легкістю в спілкуванні.

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За собаками не дуже легко доглядати. Їм завжди потрібна увага та любов, з цими тваринами потрібно багато займатись. Однак фахівець з поведінки тварин Вілл Атертон розповів у TikTok розповів про три породи домашніх улюбленців, які вважаються невимогливими.

На думку експерта, однією з таких є хорт. Вілл Атертон зазначив, що тварин часто називають "гоночними собаками". Багато хто вважає їх занадто енергійними, через що його вибір може здатися таким, що "суперечить здоровому глузду".

"Але насправді це неправда. Вони суперліниві, суперспокійні, супертихі собаки", — додав спеціаліст.

Наступним у списку експерта був ши-тцу.

"Так, іноді він може бути трохи гавкаючим, але це дуже легко виправити. А в іншому з ними легко жити", — додав Вілл Атертон.

Фото: Getty Images

Завершує список один з особистих фаворитів Атертона, і це може виявитися сюрпризом. На його думку, стаффордширські бультер'єри є "ідеальними компаньйонами".

"Так, молоді стаффордширські тер'єри енергійніші, як і всі породи. Але по всій країні є притулки, заповнені старими стаффордширськими тер'єрами, які могли б стати прекрасними та простими у спілкуванні собаками-компаньйонами", — зазначив фахівець.

Зазначимо, що у світі є декількасот порід собак. Деякі з них є незвичайними та менш поширеними, про яких могли не чути навіть досвідчені "собакознавці".

Раніше експерти розповідали про декількох собак, які найменше линяють. Вони будуть відмінними друзями для тих, хто любить чистоту в домі.