Есть ли в списке ваш домашний любимец: названы пять непослушных пород собак 2024 года (фото)
Эти собаки считаются озорными. Их характер может стать даже причиной посещения ветеринара.
Собака — одно из самых популярных домашних животных. Многие породы очень легко поддаются дрессировке, коммуникабельны и легко ладят с людьми. Однако среди всех выделяются непослушные животные, с которыми трудно "договориться". Ехргеѕѕ со ссылкой на анализ компании ManyPets рассказывает о пятерке самых непослушных пород собак.
"Хотя неприятные моменты вызывают улыбки, они также могут привести к неожиданным визитам к ветеринару", — сказал Стивен О'Каллаган, директор по предложениям и аналитике ManyPets.
Топ самых озорных пород собак
Список возглавляет лабрадор. Именно эта порода признана одной из самых непослушных пород.
Также одной из озорных собак считается кокерпу. Это помесь кокер-спаниеля и пуделя.
Среди непослушных пород собак также французский бульдог.
Также озорной считается немецкая овчарка.
Кокер-спаниель также считается непослушным, однако некоторые владельцы с этим не согласны.
В общем список непослушных пород собак 2024 года выглядит следующим образом:
- лабрадор;
- кокерпу;
- французский бульдог;
- немецкая овчарка;
- кокер-спаниель.
Ранее эксперты рассказывали о топе самых простых в содержании собак. Они отличаются спокойным характером и легкостью в общении.
Также специалисты отмечали, что существует несколько пород с легким характером, которых просто тренировать. Также эти домашние животные легко "вписываются" в семью.