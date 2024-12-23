Есть ли в списке ваш домашний любимец: названы пять непослушных пород собак 2024 года (фото)

Эти собаки считаются озорными. Их характер может стать даже причиной посещения ветеринара.

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Собака — одно из самых популярных домашних животных. Многие породы очень легко поддаются дрессировке, коммуникабельны и легко ладят с людьми. Однако среди всех выделяются непослушные животные, с которыми трудно "договориться". Ехргеѕѕ со ссылкой на анализ компании ManyPets рассказывает о пятерке самых непослушных пород собак.

"Хотя неприятные моменты вызывают улыбки, они также могут привести к неожиданным визитам к ветеринару", — сказал Стивен О'Каллаган, директор по предложениям и аналитике ManyPets.

Топ самых озорных пород собак

Список возглавляет лабрадор. Именно эта порода признана одной из самых непослушных пород.

Фото: Facebook

Также одной из озорных собак считается кокерпу. Это помесь кокер-спаниеля и пуделя.

Среди непослушных пород собак также французский бульдог.

Также озорной считается немецкая овчарка.

Кокер-спаниель также считается непослушным, однако некоторые владельцы с этим не согласны.

Фото: Shutterstock

В общем список непослушных пород собак 2024 года выглядит следующим образом:

лабрадор;

кокерпу;

французский бульдог;

немецкая овчарка;

кокер-спаниель.

Ранее эксперты рассказывали о топе самых простых в содержании собак. Они отличаются спокойным характером и легкостью в общении.

Также специалисты отмечали, что существует несколько пород с легким характером, которых просто тренировать. Также эти домашние животные легко "вписываются" в семью.