Чи є у списку ваш домашній улюбленець: названо п'ять неслухняних порід собак 2024 року (фото)
Ці собаки вважаються пустотливими. Їх характер може стати навіть причиною відвідин ветеринара.
Собака — одна з найпопулярніших домашніх тварин. Багато порід дуже легко піддаються дресуванню, комунікабельні та легко ладять з людьми. Однак серед всіх виділяються неслухняні тварини, з якими важко "домовитись". Еxpress з посиланням на аналіз компанії ManyPets розповідає про п'ятірку найпустотливіших порід собак.
"Хоча неприємні моменти викликають посмішки, вони також можуть призвести до несподіваних візитів до ветеринара", — сказав Стівен О'Каллаган, директор з пропозицій та аналітики ManyPets.
Топ найбільш бешкетних порід собак
Список очолює лабрадор. Саме ця порода визнана однією із самих неслухняних порід.
Також однією з бешкетних собак вважається кокерпу. Це помісь кокер-спанієля та пуделя.
Серед неслухняних порід собак також французький бульдог.
Також пустотливою вважається німецька вівчарка.
Кокер-спанієль також вважається неслухняним, однак деякі власники з цим не погоджуються.
Загалом список неслухняних порід собак 2024 року виглядає наступним чином:
- лабрадор;
- кокерпу;
- французький бульдог;
- німецька вівчарка;
- кокер-спанієль.
Раніше експерти розповідали про топ самих простих в утриманні собак. Вони відрізняються спокійним характером та легкістю в спілкуванні.
Також фахівці зазначали, що існує декілька порід з легким характером, яких просто тренувати. Також ці домашні тварини легко "вписуються" в родину.