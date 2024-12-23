Чи є у списку ваш домашній улюбленець: названо п'ять неслухняних порід собак 2024 року (фото)

Ці собаки вважаються пустотливими. Їх характер може стати навіть причиною відвідин ветеринара.

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Собака — одна з найпопулярніших домашніх тварин. Багато порід дуже легко піддаються дресуванню, комунікабельні та легко ладять з людьми. Однак серед всіх виділяються неслухняні тварини, з якими важко "домовитись". Еxpress з посиланням на аналіз компанії ManyPets розповідає про п'ятірку найпустотливіших порід собак.

"Хоча неприємні моменти викликають посмішки, вони також можуть призвести до несподіваних візитів до ветеринара", — сказав Стівен О'Каллаган, директор з пропозицій та аналітики ManyPets.

Топ найбільш бешкетних порід собак

Список очолює лабрадор. Саме ця порода визнана однією із самих неслухняних порід.

Фото: Facebook

Також однією з бешкетних собак вважається кокерпу. Це помісь кокер-спанієля та пуделя.

Серед неслухняних порід собак також французький бульдог.

Також пустотливою вважається німецька вівчарка.

Кокер-спанієль також вважається неслухняним, однак деякі власники з цим не погоджуються.

Фото: Shutterstock

Загалом список неслухняних порід собак 2024 року виглядає наступним чином:

лабрадор;

кокерпу;

французький бульдог;

німецька вівчарка;

кокер-спанієль.

Раніше експерти розповідали про топ самих простих в утриманні собак. Вони відрізняються спокійним характером та легкістю в спілкуванні.

Також фахівці зазначали, що існує декілька порід з легким характером, яких просто тренувати. Також ці домашні тварини легко "вписуються" в родину.