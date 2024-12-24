Ви навіть не здогадувались про це: чому собаки піднімають внутрішню частину брови

Тварини примітили, що цей рух викликає турботу стосовно них з боку господарів і тому почали таким чином "спілкуватись".

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Важко знайти людину, яка б не любила собак. Роздумуючи, чи заводити вдома цю тварину, слід вивчити її характер та звички. Дуже часто улюбленці спілкуються з нами за допомогою жестів, однак не завжди господарі їх розуміють. Наприклад, зустрічаючись поглядом з людиною, собаки часто підіймають внутрішню частину брови, щоб очі виглядали більшими та милішими. Еxpress з посиланням на вчених розповідає, що таким чином собаки подають господарям деякі сигнали.

Підняття вверх брів може бути ознакою та уваги, яка сформувалась протягом століть, адже собаки не завжди мали цю здатність. Ці тварини були одомашнені 33 000 роки тому, й після того анатомія їхніх брів змінилася — відтепер вони можуть це робити. Згідно з дослідженням Портсмутського університету, подібний жест не притаманний вовкам, тому вчені припускають, що це може бути реакцією на людські уподобання.

Зазначається, що "імовірний еволюційний сценарій полягає в тому, що люди свідомо чи несвідомо віддають перевагу (і, отже, більше дбають) про тварин, які роблять рух". Собаки, можливо, зрозуміли, що це часто викликає у людей реакцію турботи у відповідь, і тому розвинули цю здатність.

З цього питання було проведене ще одне дослідження, яке підтвердило теорію. Вчені прийшли до висновку, що собаки, які частіше демонструють підняття брів, швидше повертаються з притулку.

"Цікаво, що цей рух посилює педоморфізм і нагадує вираз обличчя людини, коли він сумує, тому його прояв у собак може викликати реакцію турботи. Ми припускаємо, що виразні брови у собак є результатом відбору, заснованого на перевагах людей", — зазначила психолог з Університету Портсмута Джуліана Камінскі.

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