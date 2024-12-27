Чоловік вилив віскі у святу воду в церкві та закидав парафіян мандаринами (фото)

Напередодні Різдва 56-річний чоловік вилив віскі у святу воду в одній із церков, а в іншій закидав прихожан, які молилися, цитрусовими, перш ніж його затримали обурені парафіяни.

Related video

Чоловік протягом кількох годин примудрився зірвати дві католицькі меси в окрузі Сент-Меріс. Після цього його доставили в лікарню для медичного обстеження і заарештували, повідомляє Fox5.

Перший інцидент стався ввечері 24 грудня в католицькій церкві Святих Ангелів. Під час меси 56-річний Томас Кемпбелл Боллінг фон Гетц наблизився до вівтаря і кинув цибулину в прохід, чим розтривожив присутніх. Коли він вийшов із церкви, стурбовані громадяни пішли за ним на вулицю, де порушник спокою закидав їх мандаринами.

Важливо

Не знімає прикрас: чоловік святкує Різдво щодня вже 31 рік (фото)

Пізніше, вже під час опівнічної меси в католицькій церкві Святого Франциска Ксаверія фон Гетц вилив віскі у святу воду і погрожував завдати шкоди парафіянам. Коли парафіяни виводили його, він мав намір вдарити кількох людей пляшкою, але безуспішно.

Томас Кемпбелл Боллінг фон Гетц

Парафіянам вдалося затримати його до прибуття поліцейських.

Чоловіка доставили в місцеву лікарню для медичного обстеження. Через день його заарештували і звинуватили у скоєнні кількох злочинів, включно з нападом другого ступеня, порушенням громадського порядку, псуванням релігійної власності, релігійним злочином проти групи, перешкоджанням відправленню релігійних обрядів, погрозою масового насильства і порушенням громадського порядку.

Нагадаємо, господар спанієля з британського села Далвуд залишився без різдвяної вечері: його улюбленець вкрав 3,5-кілограмовий окіст і майже весь з'їв. Пес провів дуже неспокійну ніч і безперервно бігав у туалет.

Також Фокус писав, що жінка в США два роки знаходить різдвяні подарунки та декор у сміттєвих баках. Таким чином вона заощадила вже близько 20 тисяч доларів.