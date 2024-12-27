Чоловік вилив віскі у святу воду в церкві та закидав парафіян мандаринами (фото)
Напередодні Різдва 56-річний чоловік вилив віскі у святу воду в одній із церков, а в іншій закидав прихожан, які молилися, цитрусовими, перш ніж його затримали обурені парафіяни.
Чоловік протягом кількох годин примудрився зірвати дві католицькі меси в окрузі Сент-Меріс. Після цього його доставили в лікарню для медичного обстеження і заарештували, повідомляє Fox5.
Перший інцидент стався ввечері 24 грудня в католицькій церкві Святих Ангелів. Під час меси 56-річний Томас Кемпбелл Боллінг фон Гетц наблизився до вівтаря і кинув цибулину в прохід, чим розтривожив присутніх. Коли він вийшов із церкви, стурбовані громадяни пішли за ним на вулицю, де порушник спокою закидав їх мандаринами.Важливо
Пізніше, вже під час опівнічної меси в католицькій церкві Святого Франциска Ксаверія фон Гетц вилив віскі у святу воду і погрожував завдати шкоди парафіянам. Коли парафіяни виводили його, він мав намір вдарити кількох людей пляшкою, але безуспішно.
Парафіянам вдалося затримати його до прибуття поліцейських.
Чоловіка доставили в місцеву лікарню для медичного обстеження. Через день його заарештували і звинуватили у скоєнні кількох злочинів, включно з нападом другого ступеня, порушенням громадського порядку, псуванням релігійної власності, релігійним злочином проти групи, перешкоджанням відправленню релігійних обрядів, погрозою масового насильства і порушенням громадського порядку.
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