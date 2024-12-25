Не знімає прикрас: чоловік святкує Різдво щодня вже 31 рік (фото)

Енді Парк готує індичку і відкриває шампанське щодня ось уже 31 рік. Його незвичайний стиль життя привернув увагу не тільки ЗМІ, а й королівської сім'ї.

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У той час як для більшості Різдво — це метушливий, але короткочасний період, мешканець Великої Британії Енді Парк святкує його щодня ось уже 31 рік. Про це пише Daily Record.

За свою незвичайну відданість святковому настрою він здобув міжнародну популярність і навіть прізвисько "Містер Різдво".

Енді завоював увагу не тільки простих людей, а й знаменитостей, а також високопоставлених персон. В ексклюзивному інтерв'ю він розповів, як королева Камілла одного разу з гордістю заявила, що знає його, під час обговорення теми "Містера Різдва" на одному з королівських заходів. Ба більше, його ім'я звучало і під час зустрічі покійної королеви Єлизавети II з Дональдом Трампом.

"Камілла підняла руку і сказала, що знає цього хлопця", — з усмішкою згадує Енді.

Енді мріє запросити Дональда Трампа на різдвяну вечерю Фото: PA

Сам Енді мріє запросити Дональда Трампа на різдвяну вечерю.

"Він був би кумедним гостем і точно б привніс свої ідеї", — поділився він.

Щодня Енді готує повноцінний різдвяний обід з індичкою, шампанським і традиційними стравами. Щоб фінансувати такий стиль життя, він працює електриком і займається ремонтом побутової техніки. Крім цього, британець записує різдвяні пісні з відомими музикантами, а виручені кошти жертвує на благодійність.

Навіть влітку Енді не відступає від традицій, включно з прикрасами, святковими стравами та улюбленими фільмами Фото: PA

Збереження різдвяної атмосфери щодня потребує чималих зусиль. Навіть улітку Енді не відступає від традицій, включно з прикрасами, святковими стравами та улюбленими фільмами. Серед його фаворитів — "Чудове життя" та "Санта-Клаус". А обов'язковою умовою кожного дня для нього є перегляд запису "Промови королеви" або "Промови короля".

Історія Енді почалася 1993 року, коли в середині липня він несподівано прикрасив дім і приготував різдвяну вечерю. Це рішення перетворилося на спосіб життя, який привів його до виступів на телебаченні та знайомства з відомими людьми.

Раніше Фокус повідомляв, що пара купила живу ялинку на Різдво і була шокована тим, що в ній живе. На кадрах видно, як крихітні чорні комахи повзають по стовбуру дерева. Жінка, яка почала прибирання, зазначила, що в майбутньому планує використовувати тільки штучну ялинку.

Також стало відомо, що жінка розридалася на роботі, отримавши "найгірший подарунок у житті" від Таємного Санти. Її історія зібрала тисячі відгуків у соцмережах.