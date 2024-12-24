"Новий страх": пара купила живу ялинку на Різдво і була шокована тим, що в ній живе

На кадрах видно, як крихітні чорні комахи повзають по стовбуру дерева. Жінка, яка почала прибирання, зазначила, що в майбутньому планує використовувати тільки штучну ялинку.

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Відео, опубліковане користувачем @eatingbirdfood, зібрало понад 7,3 мільйона переглядів з моменту публікації 19 грудня. У ролику пара ділиться своїм неприємним досвідом із різдвяною ялинкою, на якій виявили попелицю.

На кадрах показано, як крихітні чорні комахи повзають по ялинці, а потім починається прибирання. Жінка пилососить підлогу, а чоловік знімає прикраси і виносить дерево з дому.

Автори відео пояснили, що комахи — це попелиця, звичайний "пасажир" свіжозрубаних ялинок.

"Я засмучена і травмована, але ялинка повинна була піти", — написала авторка відео, додавши, що в майбутньому планує використовувати тільки штучні дерева.

Попелиця, за даними Університету штату Айова, може відкладати яйця на гілках дерев наприкінці літа або восени. У теплі домашньої обстановки вони вилуплюються, проте не становлять загрози для людей або будинку.

Згідно з Національною асоціацією різдвяних ялинок, у США щорічно продається близько 25-30 мільйонів натуральних ялинок, і такі ситуації хоч і рідкісні, але можливі. Експерти рекомендують оглядати дерева перед занесенням їх до оселі, видаляти яйцеві мішки та за потреби використовувати м'які інсектицидні мильні спреї.

Глядачі TikTok розділили шок авторів відео.

"Ще одна причина, чому я люблю свою штучну ялинку", "Новий страх розблоковано", "Вони занадто схожі на кліща, я б заплакала", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що модель поскаржилася, що подруги не пустили її на різдвяну вечерю. Друзі заборонили брати участь Марині Сміт у святковій зустрічі, звинувачуючи її в тому, що вона "надто гарна" і викликає у них ревнощі та невпевненість.

Також стало відомо, що жінка розридалася на роботі, отримавши "найгірший подарунок у житті" від Таємного Санти. Її історія зібрала тисячі відгуків у соцмережах.