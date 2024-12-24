"Новый страх": пара купила живую елку на Рождество и была шокирована тем, что в ней живет

На кадрах видно, как крошечные черные насекомые ползают по стволу дерева. Женщина, начавшая уборку, отметила, что в будущем планирует использовать только искусственную елку.

Related video

Видео, опубликованное пользователем @eatingbirdfood, собрало более 7,3 миллиона просмотров с момента публикации 19 декабря. В ролике пара делится своим неприятным опытом с рождественской елкой, на которой обнаружили тлю.

На кадрах показано, как крошечные черные насекомые ползают по елке, а затем начинается уборка. Женщина пылесосит пол, а мужчина снимает украшения и выносит дерево из дома.

Авторы видео объяснили, что насекомые — это тля, обычный "пассажир" свежесрубленных елок.

"Я расстроена и травмирована, но елка должна была уйти", — написала автор видео, добавив, что в будущем планирует использовать только искусственные деревья.

Тля, по данным Университета штата Айова, может откладывать яйца на ветвях деревьев в конце лета или осенью. В тепле домашней обстановки они вылупляются, однако не представляют угрозы для людей или дома.

Согласно Национальной ассоциации рождественских елок, в США ежегодно продается около 25-30 миллионов натуральных елок, и такие ситуации хоть и редки, но возможны. Эксперты рекомендуют осматривать деревья перед занесением их в дом, удалять яйцевые мешки и при необходимости использовать мягкие инсектицидные мыльные спреи.

Зрители TikTok разделили шок авторов видео.

"Еще одна причина, почему я люблю свою искусственную елку", "Новый страх разблокирован", "Они слишком похожи на клеща, я бы заплакала", — писали они.

Ранее Фокус сообщал, что модель пожаловалась, что подруги не пустили ее на рождественский ужин. Друзья запретили участвовать Марине Смит в праздничной встрече, обвиняя ее в том, что она "слишком красива" и вызывает у них ревность и неуверенность.

Также стало известно, что женщина разрыдалась на работе, получив "худший подарок в жизни" от Тайного Санты. Ее история собрала тысячи откликов в соцсетях.