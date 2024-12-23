Женщина разрыдалась на работе, получив "худший подарок в жизни" от Тайного Санты (фото)

Подарок от Тайного Санты оставил женщину в слезах. Ее история собрала тысячи откликов в соцсетях.

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Неожиданный подарок от Тайного Санты вызвал слезы у женщины, став причиной обсуждений и насмешек в соцсетях. Пост в Twitter/X от пользователя @chonkychihuahua быстро стал вирусным, собрав тысячи лайков и комментариев.

Женщина рассказала, что ее огорчение было вызвано некачественным подарком во время празднования на работе.

"У меня был ужасный день, а подарок от Тайного Санты только что прибыл. Он настолько ужасен, что я разрыдалась, когда открыла посылку", — написала она.

К посту была приложена фотография подарка — это оказался маленький блокнот с надписью "Счастливого Рождества".

Маленький блокнот с надписью "Счастливого Рождества" Фото: X (Twitter)

Комментаторы поддержали ее, называя такой жест проявлением безразличия.

"Я самый низкооплачиваемый сотрудник здесь, но все равно прикладываю больше усилий, чем это", — добавила она.

История вызвала волну обсуждений. Люди делились своими неудачными подарками. Одна из пользователей рассказала, как потратила 1000 фунтов стерлингов на подарок, так как не знала допустимый бюджет, но в ответ получила пару носков. Другие вспомнили свои неудачные истории.

"Однажды я получил замороженные сырные котлеты, которые кто-то схватил в последний момент, забыв про мероприятие", — написал один из них.

Ранее Фокус сообщал, что модель пожаловалась, что подруги не пустили ее на рождественский ужин. Друзья запретили участвовать Марине Смит в праздничной встрече, обвиняя ее в том, что она "слишком красива" и вызывает у них ревность и неуверенность.

Также стало известно, что главную елку страны после зажжения назвали жуткой кукурузой и соленым огурцом. В начале декабря в столице Великобритании зажгли елку, привезенную из Осло. Это ежегодный подарок британскому народу от норвежцев еще с 1947 года.