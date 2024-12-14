Главную елку страны после зажжения назвали жуткой кукурузой и соленым огурцом (фото)

В начале декабря в столице Великобритании зажгли елку, привезенную из Осло. Это ежегодный подарок британскому народу от норвежцев еще с 1947 года.

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Лондонскую рождественскую елку на Трафальгарской площади назвали жуткой кукурузой и соленым огурцом по сравнению с новогодним деревом, установленным в Нью-Йорке (США). Британский журналист Эндрю Нил опубликовал фотографию в сети Х двух конкуренток с подписью: "Когда дело доходит до елок, то Лондону действительно следует задуматься об улучшении своих позиций".

В начале декабря в столице Великобритании зажгли елку, привезенную из Осло. С 1947 года это ежегодный подарок на зимние праздники британскому народу от норвежцев в благодарность за освобождение от нацистов в ходе Второй мировой войны. Уже традиционно горожане раскритиковали символ праздника, назвав его "нездоровым", "грустным", "лысым" и "высушенным".

Комментируя увиденное, одна местная жительница написала: "Я рада, что кто-то об этом сказал. Не хотела сеять негатив, но наша причудливая кукуруза немного не впечатляет". Другой участник обсуждения добавил: "Глядя на эту елку на Трафальгарской площади, можно подумать, что Лондон пытается уничтожить Рождество". Его недовольство разделил следующий юзер: "Похоже на соленый огурец".

Норвежская ель из Grefsenkleiva украшена в аутентичной скандинавской манере. Ее высота составляет около 20 метров, а возраст — 60 лет.

Впрочем, для многих людей важнее сентиментальное значение подарка. Как объяснил один мужчина: "Это 77-е дерево, которое мы получили от норвежцев в знак благодарности за поддержку во Второй мировой войне. Она важнее, чем елка Рокфеллера".

Эту мысль поддержал еще один пользователь сети: "Возможно, она не такая гламурная, как переплетение 50 тысяч цветных огней у Рокфеллера, но это дерево — символ дружбы и благодарности, который мы должны принимать и лелеять с достоинством".

Коллега Эндрю Нила, журналист Питер Аллен, проживающий во Франции, также поделился в социальных сетях своими впечатлениями о рождественской елке в Париже. Он саркастически написал: "Нынешняя елка в Париже 75001 заставит американцев и британцев позеленеть от зависти". В комментариях под постом один пользователь поинтересовался: "А где остальные?".

Елка в центре Парижа Фото: X (Twitter)

Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово сетовали, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.

Кроме того, жители города Марч, что в британском графстве Кембриджшир, назвали свою елку "новой Пизанской башней". 30-футовое (примерно 9 м) дерево на центральной площади Маркет-Плейс очень сильно наклонилось в сторону.