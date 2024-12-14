Головну ялинку країни після запалення назвали жахливою кукурудзою і солоним огірком (фото)

На початку грудня в столиці Великої Британії засвітили ялинку, привезену з Осло. Це щорічний подарунок британському народові від норвежців ще з 1947 року.

Related video

Лондонську різдвяну ялинку на Трафальгарській площі назвали "химерним качаном кукурудзи" та "солоним огірком" у порівнянні з новорічним деревом, встановленим у Нью-Йорку (США). Британський журналіст Ендрю Ніл опублікував фотографію в мережі Х двох конкуренток з підписом: "Коли справа доходить до ялинок, то Лондону дійсно слід задуматися про покращення своїх позицій".

На початку грудня в столиці Великої Британії засвітили ялинку, привезену з Осло. З 1947 року це щорічний подарунок на зимові свята британському народові від норвежців у подяку за звільнення від нацистів у ході Другої світової війни. Уже традиційно містяни розкритикували символ свята, назвавши його "нездоровим", "сумним", "лисим" та "висушеним".

Коментуючи побачене, одна місцева жителька написала: "Я рада, що хтось про це сказав. Не хотіла сіяти негатив, але наша химерна кукурудза в качанах трохи не вражає". Інший учасник обговорення додав: "Дивлячись на цю ялинку на Трафальгарській площі, можна подумати, що Лондон намагається знищити Різдво". Його невдоволення розділив наступний юзер: "Схоже на солоний огірок".

Норвезька ялина з Grefsenkleiva прикрашена в автентичній скандинавській мінімалістичній манері. Її висота становить близько 20 метрів, а вік – 60 років.

Втім, для багатьох людей важливішим є сентиментальне значення подарунка. Як пояснив один чоловік: "Це 77-е дерево, яке ми отримали від норвежців на знак подяки за підтримку в Другій світовій війні. Вона важливіша, ніж ялинка Рокфеллера".

Цю думку підтримав ще один користувач мережі: "Можливо, вона не така гламурна, як переплетіння 50 тисяч кольорових вогнів у Рокфеллера, але це дерево – символ дружби й вдячності, який ми повинні приймати й плекати з гідністю".

Колега Ендрю Ніла, журналіст Пітер Аллен, який проживає у Франції, також поділився в соціальних мережах своїми враженнями про різдвяну ялинку в Парижі.

Медійник саркастично написав: "Цьогорічна ялинка в Парижі 75001 змусить американців та британців позеленіти від заздрощів". У коментарях під постом один користувач поцікавився: "А де решта?".

Ялинка в центрі Парижа Фото: X (Twitter)

Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.

Крім того, жителі міста Марч, що у британському графстві Кембриджшир, назвали свою ялинку "новою Пізанською вежею". 30-футове (приблизно 9 м) дерево на центральній площі Маркет-Плейс дуже сильно похилилося вбік.