Символ нещастя: обурені містяни змусили владу позбавитись ганебної ялинки (фото)

Критики назвали новорічне дерево, що навіть не простояло до грудня, жахливим та сумним.

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Обурені жителі швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята. Про це повідомляє видання Daily Express.

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Критики назвали ялинку, яка навіть не простояла до грудня, жахливою та сумною.

"Я вагаюся, як мені описати те, що я бачу: деформація чи рахіт?", "Це якась катастрофа", "Ганьба, розберіть негайно", "У нас закінчилися дерева?", "Жах якийсь", "Символ нещастя", – описують свої враження у коментарях стурбовані швейцарці.

Згідно з повідомленнями, чиновники були змушені відреагувати на шквал негативних оцінок й ухвалили рішення розібрати та закомпостували ялинку.

Керівник сектору роздрібної торгівлі та туризму Ненсі Кенел Россел трохи прояснила ситуацію.

"Після шторму 24 липня ми вирішили не вирубувати жодної ялинки у постраждалих лісах Ла-Шо-де-Фон. Натомість муніципалітет Ла-Сань від щирого серця пожертвував нам до свята чотири дерева зі свого лісу", – заявила вона.

Цю ялинку встановили біля вокзалу в Ла-Шо-де-Фон Фото: facebook//MySwitzerland

За словами чиновниці, дерева зазнали великої шкоди через стихію у липні цьогоріч. Наслідки будуть відчутними ще кілька років, тож наразі варто оберігати природу.

"Кожне дерево дорогоцінне, тому для міста уже кілька років в пріоритеті пошук шляхів для їхнього збереження", – додала Ненсі Кенел Россел.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про блогерку Олівію Калвер, яка поділилася в TikTok лайфхаком, як уберегти різдвяну ялинку від кішок, оскільки ці домашні улюбленці іноді підіймаються по них і можуть перекинути святкове дерево.

Крім того, вчені намагалися з'ясувати, чому ялинки мають форму піраміди. Науковці запевняють, що цьому є дуже логічне пояснення.