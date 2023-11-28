Символ несчастья: возмущенные горожане заставили власть избавиться от позорной елки (фото)

Критики назвали новогоднее дерево, которое даже не простояло до декабря, ужасным и грустным.

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Возмущенные жители швейцарского города Ла-Шо-де-Фон заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово жаловались, что новогоднее дерево слишком ужасное и портит им атмосферу грядущего праздника. Об этом сообщает издание Daily Express.

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Критики назвали елку, которая даже не простояла до декабря, ужасной и грустной.

"Я колеблюсь, как мне описать то, что я вижу: деформация или рахит?", "Это какая-то катастрофа", "Позор, разберите немедленно", "У нас закончились деревья?", "Ужас какой-то", "Символ несчастья", — описывают свои впечатления в комментариях обеспокоенные швейцарцы.

Согласно сообщениям, чиновники были вынуждены отреагировать на шквал негативных оценок и приняли решение разобрать и закомпостировали елку.

Руководитель сектора розничной торговли и туризма Нэнси Кенел Россел немного прояснила ситуацию.

"После шторма 24 июля мы решили не вырубать ни одной елки в пострадавших лесах Ла-Шо-де-Фон. Зато муниципалитет Ла-Сань от всей души пожертвовал нам к празднику четыре дерева из своего леса", — заявила она.

Эту елку установили возле вокзала в Ла-Шо-де-Фон Фото: facebook//MySwitzerland

По словам чиновницы, деревья были серьезно повреждены из-за стихии в июле этого года. Последствия будут ощутимыми еще несколько лет, поэтому сейчас стоит оберегать природу.

"Каждое дерево драгоценно, поэтому для города уже несколько лет в приоритете поиск путей для их сохранения", — добавила Нэнси Кенел Россел.

Напомним, ранее Фокус писал о блогере Оливии Калвер, которая поделилась в TikTok лайфхаком, как уберечь рождественскую елку от кошек, поскольку эти домашние любимцы иногда взбираются по ним и могут опрокинуть праздничное дерево.

Кроме того, ученые пытались выяснить, почему елки имеют форму пирамиды. Ученые уверяют, что этому есть очень логичное объяснение.