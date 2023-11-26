Лайфхак на Рождество: женщина показала, как легко защитить новогоднюю елку от кошек (фото)

Кошки могут стать настоящим кошмаром для рождественских елок, но с помощью одного кухонного предмета, который есть почти у каждой хозяйки, домашним любимцам испортить вам праздник не удастся.

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Некая Оливия Калвер поделилась в TikTok лайфхаком, как уберечь рождественскую елку от кошек, так как эти домашние любимцы иногда взбираются по ним и могут опрокинуть праздничное дерево. Женщина придумала как обезопасить елку, используя доступный и недорогой кухонный предмет, который есть практически у каждой хозяйки. Об этом сообщили в Mirror.

Каждый хозяин кошек знает, что они могут стать настоящим кошмаром для рождественских елок. Питомцы обожают забираться на них, а дополнительный вес кошки на ветках часто может привести к тому, что елка опрокидывается, при этом не только напугав кошку, но и создав беспорядок из разбитых игрушек и хвои.

"Если вы владелец кошки и любите украшать елку к Рождеству, у меня есть идеальный способ, как не допустить этих маленьких кошачьих существ к елке. Мы поставили елку два дня назад, и тут же Зиг (вероятно, так зовут кошку Оливия) забрался на нее и стал карабкаться вверх по всей длине", — рассказала женщина.

Как оказалось, для того чтобы не омрачать свой праздник выходками домашних питомцев необходимо накрыть нижнюю часть елки куском фольги. Оливия убеждена, что кошки не любят фольгу и поэтому потеряют всякий интерес взбираться по рождественскому дереву.

"Я изучала вопрос о том, как предотвратить попадание кошек на елку, и многие советовали подложить под елку фольгу. По сути, просто весь нижний слой фольги, идущий вверх, потому что кошки не любят фольгу. Они вообще даже не пытались залезть на елку. Кошки все также сидят под елкой, но залезть на нее не хотят", — говорит Оливия.

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Она назвала этот трюк "удивительным" и призвала других владельцев кошек испытать этот метод в своем доме. В то же время женщина признала, что добиться того, чтобы фольга держалась на дереве, было немного сложно, но после того, как она была фольгу прикрепили на место, все сработало как по волшебству.

Между тем подписчики в своих комментариях разошлись во мнениях — одни написали, что этот метод действительно сработал, другие же написали, что фольга никак не остановила домашних питомцев, и они со временем ее попросту содрали.

Комментаторы вместо фольги предложили оставлять на ветках апельсиновые корки, поскольку кошкам также не нравится запах цитрусовых. А одна женщина рассказала, что оставляет у подножия елки "ворсистые валики", так как ее кошки не любят застревать лапами в липкой поверхности.

Напомним, специалист по поведению кошек Молли ДеВосс рассказала, смогут ли люди когда-нибудь освоить язык кошек. По ее словам, с одной стороны это частично возможно, но существуют для достижения этой цели определенные препятствия.