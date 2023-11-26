Мурлыкание и подарки: топ признаков того, что ваша кошка скучала по вам

Хозяевам котов и кошек сложно прощаться со своими питомцами, когда им приходится оставлять их одних. Скучают ли коты в ваше отсутствие?

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Коты и кошки считаются независимыми и самодостаточными животными, которые якобы не скучают по своими хозяевами, когда они покидают дом. Но есть несколько признаков, которые указывают на то, что это не так. Об этом пишет Catster.

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Есть несколько признаков в поведении котов, которые могут указывать на то, что кошки скучают в отсутствие хозяев. Некоторые из них довольно ясны, другие более двусмысленны и потребуют более глубокого понимания языка тела, вокализации и поведения вашей кошки.

Поведение котов сложно разгадать Фото: Getty

Известно, что большинство кошек независимы, асоциальны и отстранены; однако они замечают, когда вас нет рядом. Хотя кошкам не нужно, чтобы их люди были с ними также близки, как они близки с собаками, они все равно могут развивать глубокие связи со своими владельцами. Вопрос о том, могут ли кошки скучать по своим хозяевам, остается спорным, но они все равно жаждут вашего внимания и любви.

10 признаков того, что ваша кошка скучала по вам

Мурлыканье

Мурлыканье — это один из способов общения кошки, и мурлыканье после вашего возвращения домой, может указывать на то, что ваша кошка рада снова воссоединиться с вами. Когда кошку оставляют одну на более длительный период, мурлыканье и стремление к общению могут усилиться.

Поиск общения

Ваша кошка может проявлять повышенную привязанность или следовать за вами в поисках общения, когда скучает по вам.

Коты могут искать общения Фото: Getty Images

Повышенная привязанность может включать в себя бодание головой, трение о вас, мурлыканье и поглаживание. Если ваша кошка начнет следовать за вами и сядет там, где вы остановились, возможно, она требует больше внимания, чем обычно.

Маркировка территории

Кошки очень ценят свою территорию, особенно свой дом, где они чувствуют себя защищенными. Пока вас не было, ваша кошка могла "пометить свою территорию" и помочиться в разных частях вашего дома. Попытка обезопасить себя, помечая территорию, может указывать на то, что в вас нуждались. Хотя такой способ продемонстрировать чувства, определенно, не слишком радует хозяев.

Подарки

Кошки — прирожденные охотники. И они часто приносят добычу своим хозяевам в качестве подарка. Они могут принести убитую мышку, или птичку. Но могут и преподнести не настолько кровавый подарок: например свою любимую игрушку, цветок, или даже какой-то припрятанный предмет: например резинку для волос, которую ваш питомец стащил у вас раньше.

Кот спит на вашем месте

Ваша кошка может легко узнать вас только по запаху, поэтому она может искать утешение среди вашей одежды или в вашем спальном месте, поскольку это дает ей возможность расслабиться в том месте, где пахнет хозяином.

Коты сидят на ваших вещах, скучая по вам Фото: Getty

Если ваша кошка спит на вашем месте, это может быть признаком того, что она скучала по вам и хотела бы, чтобы вы были рядом. Даже если ваша кошка решит спать рядом с вами, но вне досягаемости, она все равно так показывает свою любовь и доверие.

Стресс или возбуждение

Некоторые кошки, несмотря на свою независимость, испытывают стресс и беспокойство, когда их разлучают с хозяином на длительный период. Это означает, что вы играете значительную роль в жизни своей кошки. Вы можете заметить изменение в поведении вашей кошки, когда вернетесь домой.

Коты ищут общения с хозяевами, скучая Фото: Getty Images

Ваша кошка может вести себя более взволнованно или даже напряженно, что может указывать на более глубокие чувства, такие как тревога разлуки.

Деструктивное поведение

По своей природе кошки — умные, любознательные и спортивные существа, которым требуется много умственной и физической стимуляции, чтобы развлечься. Если вашей кошке скучно или она испытывает стресс, пока вас нет, у нее может развиться деструктивное поведение, например, она будет царапать мебель или лезть в шкафы и копаться в вещах.

Кошка точит когти о диван Фото: Getty

Такое плохое поведение может быть криком о внимании, указывающим на то, что ваша кошка скучала по вам.

Чрезмерный уход

Кошки ухаживают за собой, чтобы поддерживать чистоту, но они могут чрезмерно ухаживать за собой во время стресса, например, когда скучают по своим хозяевам. Кошки также ухаживают друг за другом в знак привязанности, и когда доверие будет установлено, это поведение распространится и на их владельцев. Это может быть необычно, когда ваша кошка решает лизнуть ваши руки или лицо, но считайте это добрым жестом со стороны вашей кошки, которая благодарна вам за то, что вы пришли домой.

Болезнь

Некоторые кошки теряют аппетит или страдают от рвоты или диареи, когда их хозяева отсутствуют. Если ваша кошка больна тревогой разлуки, то у этого могут быть такие признаки: прятки, чрезмерная вокализация, чрезмерный уход за собой, беспокойство и мочеиспускание вне туалетного лотка. Поскольку признаки разлуки потенциально могут указывать на другие проблемы со здоровьем, необходима консультация ветеринара, чтобы исключить любые другие медицинские проблемы или расстройства.

Напомним, ранее Фокус писал, что может означать выражение мордочки вашей кошки.