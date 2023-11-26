Муркотіння і подарунки: топ ознак того, що ваша кішка сумувала за вами

Господарям котів і кішок складно прощатися зі своїми улюбленцями, коли їм доводиться залишати їх одних. Чи нудьгують коти під час вашої відсутності?

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Коти і кішки вважаються незалежними і самодостатніми тваринами, які нібито не сумують за своїми господарями, коли вони покидають дім. Але є кілька ознак, які вказують на те, що це не так. Про це пише Catster.

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Є кілька ознак у поведінці котів, які можуть вказувати на те, що кішки нудьгують за відсутності господарів. Деякі з них досить ясні, інші більш двозначні та потребують глибшого розуміння мови тіла, вокалізації та поведінки вашої кішки.

Поведінку котів складно розгадати Фото: Getty

Відомо, що більшість кішок незалежні, асоціальні та відсторонені; проте вони помічають, коли вас немає поруч. Хоча кішкам не потрібно, щоб їхні люди були з ними так само близькі, як вони близькі з собаками, вони все одно можуть розвивати глибокі зв'язки зі своїми власниками. Питання про те, чи можуть кішки нудьгувати за своїми господарями, залишається спірним, але вони все одно жадають вашої уваги та любові.

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Муркотіння

Муркотіння — це один зі способів спілкування кішки, і муркотіння після вашого повернення додому, може вказувати на те, що ваша кішка рада знову возз'єднатися з вами. Коли кішку залишають одну на більш тривалий період, муркотіння і прагнення до спілкування можуть посилитися.

Пошук спілкування

Ваша кішка може проявляти підвищену прихильність або слідувати за вами в пошуках спілкування, коли сумує за вами.

Коти можуть шукати спілкування Фото: Getty Images

Підвищена прихильність може включати в себе биття головою, тертя об вас, муркотіння і погладжування. Якщо ваша кішка почне слідувати за вами і сяде там, де ви зупинилися, можливо, вона потребує більше уваги, ніж зазвичай.

Маркування території

Кішки дуже цінують свою територію, особливо свій дім, де вони почуваються захищеними. Поки вас не було, ваша кішка могла "позначити свою територію" і помочитися в різних частинах вашого будинку. Спроба убезпечити себе, позначаючи територію, може вказувати на те, що вас потребували. Хоча такий спосіб продемонструвати почуття, безумовно, не надто радує господарів.

Подарунки

Кішки — природжені мисливці. І вони часто приносять здобич своїм господарям як подарунок. Вони можуть принести вбиту мишку, або пташку. Але можуть і піднести не настільки кривавий подарунок: наприклад, свою улюблену іграшку, квітку або навіть якийсь прихований предмет: наприклад, гумку для волосся, яку ваш улюбленець поцупив у вас раніше.

Кіт спить на вашому місці

Ваша кішка може легко впізнати вас тільки за запахом, тому вона може шукати розраду серед вашого одягу або у вашому спальному місці, оскільки це дає їй можливість розслабитися в тому місці, де пахне господарем.

Коти сидять на ваших речах, сумуючи за вами Фото: Getty

Якщо ваша кішка спить на вашому місці, це може бути ознакою того, що вона сумувала за вами і хотіла б, щоб ви були поруч. Навіть якщо ваша кішка вирішить спати поруч із вами, але поза досяжністю, вона все одно так показує свою любов і довіру.

Стрес або збудження

Деякі кішки, незважаючи на свою незалежність, відчувають стрес і занепокоєння, коли їх розлучають із господарем на тривалий період. Це означає, що ви відіграєте значну роль у житті своєї кішки. Ви можете помітити зміну в поведінці вашої кішки, коли повернетеся додому.

Коти шукають спілкування з господарями, нудьгуючи Фото: Getty Images

Ваша кішка може поводитися більш схвильовано або навіть напружено, що може вказувати на глибші почуття, такі як тривога розлуки.

Деструктивна поведінка

За своєю природою кішки — розумні, допитливі та спортивні істоти, яким потрібно багато розумової та фізичної стимуляції, щоб розважитися. Якщо вашій кішці нудно або вона відчуває стрес, поки вас немає, у неї може розвинутися деструктивна поведінка, наприклад, вона дряпатиме меблі або лізтиме до шаф і порпатиметься в речах.

Кішка точить кігті об диван Фото: Getty

Така погана поведінка може бути криком про увагу, що вказує на те, що ваша кішка нудьгувала за вами.

Надмірний догляд

Кішки доглядають за собою, щоб підтримувати чистоту, але вони можуть надмірно доглядати за собою під час стресу, наприклад, коли сумують за своїми господарями. Кішки також доглядають одна за одною на знак прихильності, і коли довіру буде встановлено, ця поведінка пошириться і на їхніх власників. Це може бути незвично, коли ваша кішка вирішує лизнути ваші руки або обличчя, але вважайте це добрим жестом з боку вашої кішки, яка вдячна вам за те, що ви прийшли додому.

Хвороба

Деякі кішки втрачають апетит або страждають від блювоти чи діареї, коли їхні господарі відсутні. Якщо ваша кішка хвора на тривогу розлуки, то у неї можуть бути такі ознаки: хованки, надмірна вокалізація, надмірний догляд за собою, занепокоєння і сечовипускання поза туалетним лотком. Оскільки ознаки розлуки потенційно можуть вказувати на інші проблеми зі здоров'ям, необхідна консультація ветеринара, щоб виключити будь-які інші медичні проблеми або розлади.

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