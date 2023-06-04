Это ловушка: почему кошки показывают свой живот и можно ли его гладить

Кошки любят чтобы их гладили в разных местах, но с кошачьим животом не все так просто.

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Когда кошки показывают свой живот, то многие владельцы этих домашних животных конечно же хотят его погладить. Но почему кошки показывают людям свой живот? И любят ли они вообще, чтобы его гладили? Ответы на эти вопросы предлагает издание Catster.

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Бывает так, что кошка или кот просто лежат рядом с вами и ничего не делают, но затем внезапно поворачиваются на спину и показывают свой живот. В это время скорее всего у владельцев домашних любимцев может возникнуть желание его погладить, но ученые считают, что это ловушка и делать этого не стоит.

Как показывают исследования, кошки любят чтобы их гладили в разных местах, но если попытаться погладить кошку по животу, то можно встретить серьезный отпор. Кошка может выпустить свои когти и поцарапать человека или же воспользуется зубами, чтобы укусить.

Так почему у кошек и котов возникает такая реакция? Самое главное, стоит понимать, говорят ученые, что кошачий живот – это нежное и очень уязвимое место. Всего в нескольких миллиметрах под кожей животного находится много жизненно важных внутренних органов. А значит повреждение любого из них может быть потенциально смертельно опасным для домашних любимцев. Поэтому кошки так сильно заботятся о своем животе и оберегают его от возможных повреждений.

Как показывают исследования, есть некоторые кошки, но их очень мало, которым нравится, когда их гладят по животу. В этом плане кошки значительно отличаются от собак, которым, почти всем, нравится такой процесс. Поэтому кошки, даже когда спят всегда скрывают свой живот.

Кошки любят чтобы их гладили в разных местах, но с кошачьим животом не все так просто Фото: Science Focus

Почему же тогда кошки и коты иногда показывают людям свой живот? По словам ученых, эти домашние животные иногда делают это только в присутствии хорошо знакомого им человека. Но это не значит, что такое действие является своеобразным призывом к тому, чтобы люди начали делать массаж кошачьего живота. На самом деле кошки и коты таким образом показывают уровень своего доверия к человеку и его нельзя ни в коем случае разрушить.

Ученые говорят, что даже если у вас возникает непреодолимое желание погладить кошку по животу, то делать этого не стоит ни в коем случае. Но иногда, что бывает очень редко домашние любимцы могут позволить прикоснуться к своему животу.

Но в этом случае нужно очень внимательно следить за самим животным и его поведением в это время. В частности, эксперты считают, что погладить кошачий живот можно только в том случае, если кошка или кот лежат на боку. Но долго это делать животное вам не позволит.

Если кошка начнет ощущать дискомфорт, то будет подергивать хвостом и пристально смотреть на руку. В это время нужно прекратить любые поглаживания. Иначе это грозит тем, что домашний любимец может ударить вас лапой с растопыренными когтями или же укусит.

Ранее Фокус писал о том, что эксперты рассказали, можно ли отпускать кошку гулять на улицу и назвали смертельные опасности, которые могут ожидать там животное.

Также ученые рассказали, как найти общий язык с кошками и для этого нужно использовать два эффективных способа, как уже писал Фокус.