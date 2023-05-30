Стоит ли отпускать кошку гулять на улицу: названы три смертельные опасности

Специалисты считают, что домашних кошек не стоит отпускать бродить по улицам — это может им навредить.

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Иногда может показаться, что отпустить свою кошку гулять по улице — это хорошая идея, однако специалисты прямо заявляют: лучше не надо. Дело в том, что уличные кошки на самом деле представляют угрозу для окружающей среды и это проявляется в распространении болезни, посягании на источники пищи диких животных и массовых убийствах птиц, пишет Inverse.

По словам сертифицированного специалиста по дрессировке кошек, возглавляющей некоммерческую организацию Cat Behavior Solutions, Молли ДеВосс, существует, как минимум, три основные причины, по которым нам не следует выпускать кошек гулять по улице.

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Токсичная угроза

На улице домашних кошек поджидают множество опасностей, начиная от утечки антифриза до родентицидов, ядовитых растений и спрея от насекомых, используемого другими людьми. По словам ДеВосс, некоторые домовладельцы также могут намеренно оставлять токсины и отраву в своих дворах, чтобы отвадить кошек от своих лужаек.

Поэтому, по словам ДеВосс, нам следует обезопасить своего питомца от этих опасностей, и не выпускать его на улицу.

Противостояние с другими кошками

Во-первых, если вы отпустите кошку на улицу, она, вероятно, захочет пометить свою территорию, что в дальнейшем может стать проблемой. ДеВосс, отмечает, что ваш питомец может вступить в борьбу с другим животным за территорию. Более того, ваш питомец также может перенять запах другого животного, что станет проблемой, если в вашем доме живет не одна кошка, ведь животные узнают один другого именно по запаху.

ДеВосс отмечает, что когда один или несколько котов выходят на улицу, они возвращаются с другим запахом, а потому другие питомцы могут спутать их с захватчиками территории.

Смертельная опасность

Жизнь на открытом воздухе в действительности может обогатить чувство игры вашей кошки, однако это может обернуться трагедией. По информации Общества защиты животных США, свободно гуляющие кошки в среднем живут 3 года, для сравнения домашние питомцы живут от 12 до 18 лет.

ДеВосс отмечает, если вы все же хотите безопасно выгуливать вашего питомца на свежем воздухе, вам следует рассмотреть вариант шлейки и поводка или закрытый "катио", которые уберегут питомца от преждевременной смерти.

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