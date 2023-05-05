Пушистые злые гении: ученые рассказали, почему кошки так любят сидеть на наших ноутбуках

Исследователи полагают, что животные вовсе не пытаются привлечь наше внимание или имитировать наши действия, у них другой, более коварный, план.

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Столетиями люди пытаются ужиться с кошками и расшифровать, что значит то или иное поведение наших питомцев. Порой, нам хочется думать, что их внимание является проявлением нежных чувств, но исследователи полагают, что это далеко не всегда так, пишет Science Focus.

Каждый владелец кошки, сидящий за ноутбуком дома, рано или поздно сталкивается с тем, что питомец забирается на клавиатуру и уютно устраивается на ней, всем видом давая понять, что нам следует отвлечься от монитора и заняться более важными вещами. Увы, ни одно масштабное исследование не было сосредоточено на этом поведении кошек, а потому наука не обладает результатами научных экспериментов, чтобы определить, почему наши коты так любят забираться на клавиатуры и ноутбуки.

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По словам эксперта по психологии животных с более чем 25-летним клиническим опытом, доктора Дэвида Сэдса, можно было бы предположить, что таким образом кошки пытаются имитировать наше поведение. Ряд предыдущих исследований в действительности свидетельствуют о том, что порой наши питомцы способны имитировать наше поведение, но, увы, не в этот раз. Сэндс провел свое исследование и пришел к выводу, что кошкам крайне сложно имитировать набор текста.

Можно было бы подумать, что кошек к ноутбуку привлекает запах, если быть более точными, аромат, который мы регулярно на нем оставляем. По словам Сэндса, мы едва ли могли бы уловить этот тонкий запах, однако наши питомцы точно его узнают. Это в действительности могло бы быть так, но Сэндс считает, едва ли наши кошки ложатся на наши ноутбуки лишь для того, чтобы насладиться нашим запахом.

В действительности же доктор Сэндс считает, что таким образом наши питомцы пытаются "вытеснить наш запах", как бы неприятно это не звучало. Кошки — обонятельные машины от кончика хвоста и до кончика носа. Фактически их мир основан на обаянии, ведь полагаться на зрение они могут лишь в темное время суток.

Ученый предполагает, что наши питомцы, вероятнее всего, стремятся оставить на нашем ноутбуке и клавиатуре собственный запах, что фактически означает клеймо "я владею тобой". Исследователь отмечает, что несмотря на то, что люди и кошки соседствуют уже тысячи лет, нам едва ли удалось полностью одомашнить этих животных. Фактически они все еще остаются пушистыми "маленькими гениями", которые стремятся вытеснить нас из собственных домов, пометив все своим запахом.

Резюмируя, Сэндс отмечает, за исключением моментов, когда наши питомцы испытывают беспокойство, у них нет ни единой причины "захватывать" наши ноутбуки. Конечно, кроме одной и весьма неприятной для нас: они показывают, что владеют вами и пространством вокруг.

Ранее Фокус писал о том, что ученые объяснили, почему кошки реагируют на звук "пспспс".