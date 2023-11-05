Тревога или любопытство: что на самом деле означает выражение морды вашей кошки (фото)

Эксперты рассказали, как определить по выражению морды кошки или кота, что чувствует домашнее животное.

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Если у вас есть кошка или кот, то вероятно вы уже нашли общий язык с домашним животным и думаете, что понимаете его. Недавно ученые выяснили, что у кошек и котов может быть почти три сотни разных выражений морды, по которым можно определить, что чувствует животное. Но опрошенные изданием Daily Mail эксперты по кошкам рассказали, как же можно точно определить, когда домашние любимцы чувствуют себя довольными, или у них возникла тревога, или же они настроены недружелюбно. Стоит лишь обратить внимание на выражение морды кошки, а также на движения ее тела.

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Эксперты считают, что внимательное наблюдение за выражением морды домашнего питомца, а также за движениями его тела помогут лучше разобраться с тем, что происходит с вашей кошкой в данный момент или в течение определенного времени.

Ваша кошка довольна жизнью

Одной из самых выразительных частей тела кошки являются ее уши, которые состоят из 32 мышц. Если кошка смотрит прямо, а уши направлены кончиками точно вверх, то это значит, что кошка довольна. При этом животное может даже держать хвост прямо — все это признаки мирного настроения.

Тревога у кошки

Эксперты говорят, если уши кошки или кота приплюснуты и кончики ушей направлены вниз или назад, то это признак тревожности. Если животное внезапно облизывается, когда делает что-то другое, то таким образом кошка пытается успокоится и подавить свою тревогу.

Любопытство у кошки

Любопытсво у кошки или кота легко определить Фото: Daily Mail

Если кошка постоянно водит ушами в разные стороны, то это значит, что она проводит "сканирование" местности, чтобы обнаружить определенные звуки. В этом случае домашнее животное проявляет любопытство. Признаком любопытства у кошек и котов также может служить покачивание хвостом в разные стороны. И чем сильнее такие движения, тем больше кошка чем-то увлечена.

Кошка настроена недружелюбно

Иногда кошек лучше оставить в покое Фото: Daily Mail

Если усы кошки прижаты назад, то в этот момент лучше к не подходить. Это значит, что животное не настроено на дружественное общение. Также кошки и коты проявляют свое недружелюбие высоко подняв голову, когда при этом они долго смотрят не мигая. Кошка также может облизываться (но только не после еды), а затем сглатывать, что также является признаком ее напряжения.

Испуг у кошки

Кошки иногда очень сильно боятся и показывают это Фото: Daily Mail

Большие, широко раскрытые глаза могут указывать на то, что кошка чего-то боится. При этом она может смотреть даже не на хозяина, а на что-то, что происходит в помещении. Особенно это касается каких-либо движений, которые пугают животное, ведь кошки лучше видят сами движения, чем то, почему они происходят. При этом кошка может прижаться к полу, а также оставить неподвижным свой хвост.

Эксперты говорят, что лучшим индикатором настроения кошки являются три части ее тела: глаза, уши и усы. Если наблюдать за поведением кошки, особенно за изменениями этих частей тела в тот или иной момент, то можно лучше понять, о чем же думает домашний питомец.

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, кого же люди на самом деле любят больше: кошек или собак.