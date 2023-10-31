Ловко меняют маски. У кошек есть около 300 разных "лиц", и одно из них общее с людьми

Теперь исследователи считают, что животные на самом деле не так уж отчуждены, как считалось ранее.

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Люди и кошки живут бок о бок тысячи лет, однако в действительности нам чрезвычайно мало известно об этих животных. За это время наши питомцы приобрели репутацию "пушистых злых гениев", которые не делают ничего просто так, и весьма отчуждены от окружающего мира и людей вокруг, пишет Live Science.

Однако новое исследование предполагает, что все не совсем так, как может показаться на первый взгляд. В ходе исследования ученые записали сотни выражений лица кошек и обнаружили нечто необычное — в действительности они не так отчуждены, как считалось ранее. Более того, ученые также обнаружили, что кошки могут использовать для общения около трех сотен различных выражений лица.

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В ходе исследования команда из Лионского колледжа в Арканзасе целый год фиксировала в общей сложности 276 различных выражений лица, используемых 50 кошками в кошачьем кафе в Лос-Анджелесе. Авторы также отмечают, что их работа фактически стала первой, где способы общения кошек изучаются столь глубоко, помимо очевидного мурлыканья и мяуканья.

Предыдущие исследования уже хорошо изучили выражения лиц у собак, шимпанзе и людей. Например, результаты свидетельствуют о том, что у человека есть 33 разных выражения лица, у собак их 27, а у шимпанзе — целых 357. Однако исследований экспрессивности кошек было чрезвычайно мало, а потому новое исследование столь важно.

По словам соавтора исследования, доцента кафедры психологии Бриттани Флоркевич, наблюдая за кошками в кафе, им с коллегами удалось задокументировать спонтанное взаимодействие между кошками, а также записать выражение их лиц. Результаты свидетельствуют о том, что каждое отдельное выражение лица сочетало 4 из 26 уникальных движений лица, в том числе:

приоткрытые губы;

расширенные или суженые зрачки;

моргание;

загнутые уголки рта;

облизывание носа;

различные положения ушей.

В ходе эксперимента ученые также наблюдали за стычкой двух котят. По словам Флоркевич, было удивительно видеть, сколь быстро они перешли от игры в драку к агрессивному поведению. Более того, команда отмечает, что все изменения было легко прочесть в выражении их лиц. Изначально глаза одного котенка были расслабленными, а уши и усы выдвинуты вперед. Однако через секунду она пошевелила ушами, усы переместились назад и все это произошло за считанные секунды.

Команда изучила записи и пришла к выводу, что выражения лиц кошек в 45% случаев были дружелюбными, а в 37% — агрессивными. Еще 18% выражений лиц казались неоднозначными или попадали в обе категории. Любопытно, что многие выражения лица, в том числе то, что мы называем "обычным игровым лицом" (отведенные назад уголки рта и опущенная челюсть) были одинаковыми для многих видов, в том числе людей, собак и обезьян.

Авторы исследования отмечают, что потребуются дополнительные исследования, чтобы точно знать, что "кошки" говорили друг другу. Ученые надеются, в дальнейшем результаты позволят пролить свет на выражения лиц других видов, которые, как и кошки, считаются отчужденными.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, кого люди любят больше: кошек или собак.