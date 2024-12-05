"Скільки можна нас принижувати": люди назвали ганьбою ялинку, поставлену в середмісті (фото)

Більшість опитаних перехожих підтримали думку, що дерево цього року в набагато кращому стані, ніж те, що привезли торік. Однак з цим погоджуються не всі.

20-метрову новорічну ялинку на Трафальгарській площі, яку привезли до столиці Великої Британії з Норвегії, жорстоко висміяли місцеві мешканці. Люди обурилися у соціальних мережах, назвавши дерево напівмертвим та ганебним, пише видання Daily Star.

"Скільки ще разів Норвегія буде нас принижувати" — не без сарказму поцікавився один з учасників обговорення в Facebook, слова якого цитують британські журналісти.

Аби почути думки усіх мешканців, кореспонденти Daily Star вирушили у центр міста, де з-поміж інших зустріли 20-річну Еббі. Ця дівчина погодилася зі скептиками, зазначивши, що ялинка потребує більше блиску, бо наразі надто "сумна і загублена".

Натомість 61-річна пенсіонерка Крістін твердо переконана, що "худенька" ялинка зміниться до непізнаваності після того, як її прикрасять. Більшість опитаних перехожих також підтримали цю думку, зазначивши, що дерево цього року в набагато кращому стані, ніж те, що привезли торік.

Різдвяна ялинка в Лондоні Фото: Daily Star

79-річна Пем додає: "Це ж ліпше, ніж минулого року! Тоді не вистачало гілок, довелося причепити кілька".

До речі, Норвегія дарує новорічну ялинку британцям на знак вдячності за звільнення від окупації нацистами. Ця традиція бере свій початок ще з часів Другої світової війни.

Журналісти видання поспілкувалася з фахівцями, відповідальними за прикрашання ялинки. Ті запевнили, що перетворять дерево на "витвір мистецтва" до четверга.

Мер Вестмінстера, який обирав ялинку в Осло (Норвегія), спробував заспокоїти британців. За його словами, незабаром дерево "розкриється" і стане величним.

У британців неоднозначна реакція на цю ялинку Фото: Daily Star

Урочиста церемонія відкриття ялинки розпочнеться о 17:00 в четвер, 5 грудня.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.

Крім того, жителі міста Марч, що у британському графстві Кембриджшир, назвали свою цьогорічну ялинку "новою Пізанською вежею". 30-футове (приблизно 9 м) дерево на центральній площі Маркет-Плейс дуже сильно похилилося вбік.