"Напівмертве дерево": ялинка у центрі Лондона обурила британців (фото)

Новорічну красуню, привезену з Норвегії на знак вдячності Великій Британії, встановили на Трафальгарській площі.

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Жителів Лондона обурила ялинка, яку місцева влада встановила на Трафальгарській площі. Дерево, зовнішній вигляд якого висміяли місцяни, привезли з Норвегії як подарунок до зимових свят, пише видання Metro.

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Нова Пізанська вежа. Крива новорічна ялинка прославила провінційне містечко (фото)

Повідомляється, що Британія отримує такі презенти від дружньої країни щозими з 1947 року. Це знак вдячності від норвежців за підтримку під час Другої світової війни. Утім, майже щороку зовнішній вигляд новорічних красунь стає об’єктом дискусій.

Зазвичай містяни скаржаться, що привезені ялинки дуже криві або занадто рідкі. Цього ж року суспільний осуд направлений на те, що ялинка є однобокою.

Схоже, під час транспортування (близько 1,7 тис. км) дерево тривалий час лежало на боці, тож гілки трохи поламалися та пом’ялися.

Ялинка у центрі Лондона Фото: Jeremy Selwyn/SelwynPics

Користувачі мережі навіть назвали її напівмертвою.

"Де інша половина?!", "Отримали 50% обіцяного подарунка. Мабуть, це пояснюється економічною рецесією в Норвегії", "Розчарований до глибини душі через таку неповагу до традицій", – пишуть вони.

На щастя, комунальники, які займаються облаштуванням міської території, чудово знають, як усе виправити. Вони причепили до стовбура додаткові пишні гілки. Зрештою, ялинка буде ідеальною до свята.

Ялинка у центрі Лондона до і після "озеленення" Фото: Jeremy Selwyn/SelwynPics

"Те, що зовні, не завжди має значення. Це прекрасна традиція, яка, маю надію, збережеться на довгі віка", – заявив речник Вестмінстерської ради.

Запалення вогнів на Трафальгарській площі заплановане на цей четвер, 7 грудня, о 18:00.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.

Крім того, вчені намагалися з'ясувати, чому ялинки мають форму піраміди. Науковці запевняють, що цьому є дуже логічне пояснення.