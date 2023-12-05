"Полумертвое дерево": елка в центре Лондона возмутила британцев (фото)

Новогоднюю красавицу, привезенную из Норвегии в знак благодарности Великобритании, установили на Трафальгарской площади.

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Жителей Лондона возмутила рождественская елка, которую местные власти установили на Трафальгарской площади. Дерево, внешний вид которого высмеяли местные жители, привезли из Норвегии в качестве подарка к зимним праздникам, пишет издание Metro.

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Сообщается, что Британия получает такие презенты от дружественной страны каждую зиму с 1947 года. Это знак благодарности от норвежцев за поддержку во время Второй мировой войны. Впрочем, почти каждый год внешний вид новогодних красавиц становится объектом дискуссий.

Обычно горожане жалуются, что привезенные елки очень кривые или слишком редкие. В этом же году общественное осуждение направлено на то, что елка однобокая.

Похоже, во время транспортировки (больше 1,7 тыс. км) дерево долгое время лежало на боку, поэтому ветви немного поломались и помялись.

Елка в центре Лондона Фото: Jeremy Selwyn/SelwynPics

Пользователи сети даже назвали ее полумертвой.

"Где остальная половина?!", "Получили 50% обещанного подарка. Видимо, это объясняется экономической рецессией в Норвегии", "Разочарован до глубины души из-за такого неуважения к традициям", — пишут они.

К счастью, коммунальщики, которые занимаются обустройством городской территории, прекрасно знают, как все исправить. Они прицепили к стволу дополнительные пышные ветви. В конце концов, елка будет идеальной к празднику.

Елка в центре Лондона до и после "озеленения" Фото: Jeremy Selwyn/SelwynPics

"То, что снаружи, не всегда имеет значение. Это прекрасная традиция, которая, надеюсь, сохранится на долгие века", — заявил представитель Вестминстерского совета.

Зажжение огней на Трафальгарской площади запланировано на этот четверг, 7 декабря, в 18:00.

Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово сетовали, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.

Кроме того, ученые пытались выяснить, почему елки имеют форму пирамиды. Научные сотрудники уверяют, что этому есть очень логичное объяснение.