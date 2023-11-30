Нова Пізанська вежа. Крива новорічна ялинка прославила провінційне містечко (фото)

Різдвяні вогні на дереві мають увімкнути ввечері 1 грудня, тож часу на його заміну уже немає.

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Жителі міста Марч, що у британському графстві Кембриджшир, називають свою цьогорічну ялинку "новою Пізанською вежею" і чекають на наплив туристів. 30-футове (близько 9 м) дерево на центральній площі Маркет-Плейс дуже сильно похилилося вбік, пише видання Daily Star.

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Волонтери з March Christmas Lights Committee, які замовляли та встановлювали головний символ зимових свят, сказали, що ялинка була такою з самого початку. На жаль, вони не мали вибору, бо за зовнішній вигляд дерева цілком і повністю відповідає постачальник. Різдвяні вогні на ялинці мають увімкнути ввечері у п'ятницю, 1 грудня, тож часу на її заміну уже немає.

Жителі Марч називають ялинку хиткою, втомленою, засмученою та "розчарованою у житті". Однак далеко не всі вважають, що це проблема.

"Дуже розчаровує те, що щороку є невелика, але агресивна меншість, яка прагне поширити негатив. Прискіпуючись та критикуючи, вони намагаються вбити дух Різдва. Так, воно трохи криве, але це прекрасне дерево. Погодьтеся, знамениту Пізанську вежу обожнюють у всьому світі", – заявила секретарка міської ради Сара Леммон.

Її позицію підтримало чимало жителів міста у коментарях під дописом в одній із Facebook-груп.

"Проблеми я тут не бачу. Це фантастика, що воно взагалі стоїть! Я сподіваюся, що ті, хто вважає, що потрібно працювати краще, наступного року візьмуть все у свої руки", – зазначив один з дописувачів, зібравши велику кількість схвальних реакцій.

Схожу думку висловила 50-річна місцева жителька пані Вільямс. Жінка переконана, що їхня новорічна ялинка просто приречена стати магнітом для туристів.

"Я думаю, що ми повинні цим пишатися", – каже вона.

Похилена ялинка у міста Марч, Велика Британія Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.

Крім того, вчені намагалися з'ясувати, чому ялинки мають форму піраміди. Науковці запевняють, що цьому є дуже логічне пояснення.