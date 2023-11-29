"Це поганий знак": головна ялинка США упала перед Білим домом (фото, відео)

Команда робітників спочатку сумнівалася, що вдасться вчасно підготувати уже прикрашену святкову "красуню" до урочистої церемонії запалення вогнів.

Related video

Сильний вітер повалив головну 40-футову (понад 12 м) новорічну ялинку в США перед Білим домом. Дерево, привезене до свята з національного лісу Мононгахела в Західній Вірджинії, особисто має запалювати президент країни Джо Байден у цей четвер, 30 листопада. Про це повідомляє телеканал NBC News.

Важливо

Ознака несмаку: дизайнер назвала місце, де у будинку не можна ставити ялинку

За словами представників місцевої влади, інцидент трапився у вівторок, 28 листопада, в обідню пору. Робочі бригади намагалися врятувати дерево та поставити його вертикально за допомогою крана, однак довелося замінювати троса. Через те вони сумнівалися, що вдасться вчасно підготувати уже прикрашену "красуню" до урочистої церемонії запалення вогнів.

"Після оцінки стану дерева та заміни обірваного кабелю дерево стоїть у вертикальному положенні", – не без гордості заявила прессекретарка паркової служби Жасмін Шанті.

Білий дім відмовився від коментарів, переадресувавши журналістів звертатися зі своїми запитами до паркової служби.

Головна ялинка США несподівано впала Фото: abcnews

"Тепер я зрозумів, що не можна наближатися до ялинки під час свят", "Це знак. Буря нависла над нами", "Це погана прикмета", "Можливо, дерево просто втомилося", – пишуть американці в коментарях під відповідним відео на YouTube.

Падіння головної ялинки США

До слова, це уже не перший випадок падіння головної ялинки у США. Подібний інцидент трапився у 2011 році.

Минулого року президент США Джо Байден і перша леді Джилл Байден організували 100-е запалення національної різдвяної ялинки. Ця традиція започаткована у 1923 році президентом Келвіном Куліджем.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про обурених жителів швейцарського міста Ла-Шо-де-Фон, котрі змусили місцеву владу позбавитись "ганебної" ялинки, встановленої біля залізничного вокзалу. Люди у соціальних мережах масово нарікали, що новорічне дерево надто потворне та псує їм атмосферу прийдешнього свята.

Крім того, вчені намагалися з'ясувати, чому ялинки мають форму піраміди. Науковці запевняють, що цьому є дуже логічне пояснення.