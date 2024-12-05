"Сколько можно нас унижать": люди назвали позором елку, поставленную в центре города (фото)

Большинство опрошенных прохожих согласились с тем, что дерево в этом году гораздо лучше, чем привезённое в прошлом году. Однако так считают не все.

20-метровую новогоднюю елку на Трафальгарской площади, привезенную в столицу Великобритании из Норвегии, жестоко высмеяли местные жители. Люди возмутились в социальных сетях, назвав дерево полумертвым и позорным, пишет издание Daily Star.

"Сколько еще раз Норвегия будет нас унижать" — не без сарказма поинтересовался один из участников обсуждения в Facebook, слова которого цитируют британские журналисты.

Чтобы услышать мнения всех жителей, корреспонденты Daily Star отправились в центр города, где среди прочих встретили 20-летнюю Эбби. Эта девушка согласилась со скептиками, отметив, что елка требует больше блеска, потому что сейчас слишком "грустная и потерянная".

61-летняя пенсионерка Кристин, в свою очередь, твердо убеждена, что "худенькая" елка изменится до неузнаваемости после того, как ее украсят. Большинство опрошенных прохожих также поддержали это мнение, отметив, что дерево в этом году в гораздо лучшем состоянии, чем привезенное в прошлом году.

Рождественская елка в Лондоне Фото: Daily Star

79-летняя Пэм добавляет: "Это же лучше, чем в прошлом году! Тогда не хватало веток, пришлось прицепить несколько".

Кстати, Норвегия дарит новогоднюю елку британцам в знак благодарности за освобождение от оккупации нацистами. Эта традиция берет свое начало еще со времен Второй мировой войны.

Журналисты издания пообщалась со специалистами, ответственными за украшение елки. Те заверили, что превратят дерево в "произведение искусства" до четверга.

Мэр Вестминстера, который выбирал елку в Осло (Норвегия), попытался успокоить британцев. По его словам, вскоре дерево "раскроется" и станет величественным.

У британцев неоднозначная реакция на эту елку Фото: Daily Star

Торжественная церемония открытия елки начнется в 17:00 в четверг, 5 декабря.

Напомним, ранее Фокус писал о возмущенных жителях швейцарского города Ла-Шо-де-Фон, которые заставили местные власти избавиться от "позорной" елки, установленной возле железнодорожного вокзала. Люди в социальных сетях массово жаловались, что новогоднее дерево слишком уродливое и портит им атмосферу грядущего праздника.

Кроме того, жители города Марч, что в британском графстве Кембриджшир, назвали свою нынешнюю елку "новой Пизанской башней". 30-футовое (примерно 9 м) дерево на центральной площади Маркет-Плейс очень сильно наклонилось в сторону.