Жінка розридалася на роботі, отримавши "найгірший подарунок у житті" від Таємного Санти (фото)

Подарунок від Таємного Санти залишив жінку в сльозах. Її історія зібрала тисячі відгуків у соцмережах.

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Несподіваний подарунок від Таємного Санти викликав сльози в жінки, ставши причиною обговорень і насмішок у соцмережах. Пост у Twitter/X від користувача @chonkychihuahua швидко став вірусним, зібравши тисячі лайків і коментарів.

Жінка розповіла, що її засмучення було викликане неякісним подарунком під час святкування на роботі.

"У мене був жахливий день, а подарунок від Таємного Санти щойно прибув. Він настільки жахливий, що я розридалася, коли відкрила посилку", — написала вона.

До посту було додано фотографію подарунка — це виявився маленький блокнот із написом "Щасливого Різдва".

Маленький блокнот із написом "Щасливого Різдва" Фото: X (Twitter)

Коментатори підтримали її, називаючи такий жест проявом байдужості.

"Я найнижчеоплачуваніший співробітник тут, але все одно докладаю більше зусиль, ніж це", — додала вона.

Історія викликала хвилю обговорень. Люди ділилися своїми невдалими подарунками. Одна з користувачів розповіла, як витратила 1000 фунтів стерлінгів на подарунок, оскільки не знала допустимий бюджет, але у відповідь отримала пару шкарпеток. Інші згадали свої невдалі історії.

"Одного разу я отримав заморожені сирні котлети, які хтось схопив в останній момент, забувши про захід", — написав один із них.

Раніше Фокус повідомляв, що модель поскаржилася, що подруги не пустили її на різдвяну вечерю. Друзі заборонили брати участь Марині Сміт у святковій зустрічі, звинувачуючи її в тому, що вона "надто гарна" і викликає у них ревнощі та невпевненість.

Також стало відомо, що головну ялинку країни після засвічення назвали моторошною кукурудзою і солоним огірком. На початку грудня в столиці Великої Британії запалили ялинку, привезену з Осло. Це щорічний подарунок британському народу від норвежців ще з 1947 року.