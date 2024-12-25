Не снимает украшения: мужчина празднует Рождество каждый день уже 31 год (фото)

Энди Парк готовит индейку и открывает шампанское каждый день вот уже 31 год. Его необычный стиль жизни привлек внимание не только СМИ, но и королевской семьи.

Related video

В то время как для большинства Рождество — это суетливый, но кратковременный период, житель Великобритании Энди Парк празднует его ежедневно вот уже 31 год. Об этом пишет Daily Record.

За свою необычную преданность праздничному настроению он получил международную известность и даже прозвище "Мистер Рождество".

Энди завоевал внимание не только простых людей, но и знаменитостей, а также высокопоставленных персон. В эксклюзивном интервью он рассказал, как королева Камилла однажды с гордостью заявила, что знает его, во время обсуждения темы "Мистера Рождества" на одном из королевских мероприятий. Более того, его имя звучало и при встрече покойной королевы Елизаветы II с Дональдом Трампом.

"Камилла подняла руку и сказала, что знает этого парня", — с улыбкой вспоминает Энди.

Энди мечтает пригласить Дональда Трампа на рождественский ужин Фото: PA

Сам Энди мечтает пригласить Дональда Трампа на рождественский ужин.

"Он был бы забавным гостем и точно бы привнес свои идеи", — поделился он.

Каждый день Энди готовит полноценный рождественский обед с индейкой, шампанским и традиционными блюдами. Чтобы финансировать такой стиль жизни, он работает электриком и занимается ремонтом бытовой техники. Помимо этого, британец записывает рождественские песни с известными музыкантами, а вырученные средства жертвует на благотворительность.

Даже летом Энди не отступает от традиций, включая украшения, праздничные блюда и любимые фильмы Фото: PA

Сохранение рождественской атмосферы ежедневно требует немалых усилий. Даже летом Энди не отступает от традиций, включая украшения, праздничные блюда и любимые фильмы. Среди его фаворитов — "Чудесная жизнь" и "Санта-Клаус". А обязательным условием каждого дня для него является просмотр записи "Речи королевы" или "Речи короля".

История Энди началась в 1993 году, когда в середине июля он неожиданно украсил дом и приготовил рождественский ужин. Это решение превратилось в образ жизни, который привел его к выступлениям на телевидении и знакомству с известными людьми.

Ранее Фокус сообщал, что пара купила живую елку на Рождество и была шокирована тем, что в ней живет. На кадрах видно, как крошечные черные насекомые ползают по стволу дерева. Женщина, начавшая уборку, отметила, что в будущем планирует использовать только искусственную елку.

Также стало известно, что женщина разрыдалась на работе, получив "худший подарок в жизни" от Тайного Санты. Ее история собрала тысячи откликов в соцсетях.