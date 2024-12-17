Женщина сэкономила 20 тысяч долларов, находя подарки в мусорных баках (фото)

Находками она украшает дом или дарит их близким людям. Однажды женщина нашла столько много вещей, что ей удалось даже организовать гаражную распродажу.

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22 летняя Мелани Диас из Тампы (Флорида, США) два года находит рождественские подарки и декор в мусорных баках. Таким образом она сэкономила уже около 20 тысяч долларов, сообщает The Daily Star.

Своему хобби девушка посвящает два месяца — декабрь и январь каждого года. Самые большие находки случаются уже после праздников, первого месяца года.

"Это мое любимое время, когда я роюсь в мусорных баках на Рождество, потому что они начинают выбрасывать много рождественских вещей", — рассказала Мелани Диас.

Находки она использует для украшения дома на рождественские праздники. В частности, однажды она нашла 10 рождественских венков стоимостью около 400 долларов и несколько рождественских елок стоимостью 500 долларов.

Однако девушка не ограничивается только большими вещами. Домой она забирает также чулки, украшения, праздничную одежду и кухонные принадлежности.

"Раньше я находила рождественские елки, рождественские украшения и вообще рождественский декор — разнообразные вещи. Я нахожу рождественские футболки и рождественские украшения для стола или рождественские вещи для кухни и т.д., — добавила женщина.

Мелани отметила, что часто откладывает находки до следующего года. Однако она радуется не только самим вещам, но и возможностью ими поделиться.

"И я также дарю некоторые вещи своим друзьям и своей семье. Я не продаю ничего из того, что я нахожу. Бесспорно, рождественские елки и украшения — мои любимые", -отметила женщина.

Однажды Мелани нашла столько праздничных вещей, что ей пришлось позвать на помощь семью. Все вещи они забрали домой и устроили гаражную распродажу.

Напомним, мэр города в Перу в образе Санты десантировался с крышина оленях. Таким образом он оригинально поздравил горожан с Рождеством.

Недавно в британском городе Флит праздничная иллюминация на главной улице вызвала бурное обсуждение среди местных жителей. Они обратили внимание на сходство световых украшений с развешанным на веревке нижним бельем.