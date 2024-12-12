Мэр города в образе Санты десантировался с крыши на оленях, чтобы поздравить горожан с Рождеством (видео)

Во время спуска мужчина размахивал мешком с подарками и выкрикивал поздравительные лозунги, а после посадки мэр-Санта-Клауса устроил фотосессию со всеми желающими.

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В Перу городской голова Сьюдад-Нуэва Вальтер Кардоса Чура оригинально поздравил жителей города с рождественскими праздниками. Он взлетел на центральную площадь на санях с оленями. Об этом сообщили PhoenixTV_News.

Начались торжества с яркого парада, организованного муниципалитетом. Работники коммун, члены районных советов и местных ассоциаций прошли парадом по главным улицам в костюмах таких персонажей, как Санта-Клаус, олени и снеговики.

В разгар праздника с крыши здания на площадь на санях с оленями неожиданно десантировался городской голова в образе Санта-Клауса. Во время спуска он размахивал мешком с подарками и выкрикивал поздравительные лозунги. Его "олени" в это время дрыгали ногами и подбадривали публику.

Публика встретила мэра аплодисментами и овациями. Мэр-Санта-Клаус устроил фотосессию со всеми желающими.

Мэр города, который высадился на оленях, устроил фотосессию Фото: Composición

Далее в городе прошел праздничный парад. Участники прошли по центральной улице в костюмах рождественских персонажей, таких как Санта-Клаус, оленей, снеговиков. Также был праздничный поезд.

Мэр города высадился на оленях Фото: Composición

Кульминацией парада стало рождественское шоу для более 2000 зрителей, включая взрослых, пожилых людей и детей.

Напомним, что ранее в скандал попал мэр Эдинбурга в Шотландии. Кэмми Дэй подал в отставку из-за обвинений в том, что он присылал сообщения сексуального характера беженкам из Украины.

Также сообщалось, что блогер "Vagamundo" опубликовал серию видеороликов под общим названием "Счастливого Рождества тому, кто это найдет". В этих роликах он показывает, как прячет пачки денег в разных уголках города, чтобы оказать поддержку местным жителям.