Мэр Эдинбурга, которого обвиняют в домогательствах беженок из Украины, подал в отставку

В своем заявлении об отставке 50-летний мужчина сказал, что решил уйти с должности, поскольку "последние комментарии относительно его личной жизни отвлекают от важной работы".

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Мэр столицы Шотландии от Лейбористской партии Кэмми Дэй подал в отставку из-за обвинений в том, что он посылал сообщения сексуального характера беженкам из Украины. Об этом пишет издание Тelegraph.

Кэмми Дэй покинул пост главы городского совета Эдинбурга сразу после того, как появилась информация, что он домогался беженок из Украины, которые нашли убежище в шотландской столице после полномасштабного российского вторжения.

Утверждается, что мэр пытался встретиться с ними на свидание, делал им комплименты относительно их внешнего вида и посылал эмодзи с сердечками любви и поцелуями.

Беженки говорят, что они чувствовали давление, потому что не могли игнорировать мужчину в связи с его статусом в городе.

В своем заявлении об отставке 50-летний мужчина сказал, что решил уйти с должности, поскольку "последние комментарии относительно его личной жизни отвлекают от важной работы".

Кэмми Дэй сказал, что с ним еще не связывалась полиция, но пообещал "полностью сотрудничать".

Оппозиционные партии приветствовали его отставку из-за "чрезвычайно серьезных" обвинений. Советники соберутся 19 декабря, чтобы избрать нового лидера, а инсайдеры предполагают, что группа SNP попытается взять на себя управление столицей Шотландии.

Скандал с украинками: что известно

Кэмми Дэй был одной из самых влиятельных фигур лейбористов в Шотландии и активным сторонником украинских беженцев, которые поселились в Эдинбурге после российского вторжения в Украину. Впрочем, женщины из Украины впоследствии начали жаловаться на чрезмерное внимание со стороны городского главы.

Он находил украинок на сайте знакомств и задавал им откровенно сексуальные вопросы, присылал эмодзи с сердечками и спрашивал беженок, хотят ли они "встретиться за бокалом вина".

Женщины рассказывали, что он писал им со страницы на сайте знакомств и настаивал на встрече.

Беженки заявили, что считают, что им следует быть "вежливыми", но стараются держаться подальше от сексуальных тем.

"Каждый раз, когда он писал мне в приложении для знакомств, я чувствовала давление, боялась сказать "нет" или сделать что-то не так. Я старалась игнорировать все его намеки на секс или встречи, потому что боялась его влияния, и просто старалась быть вежливой, чтобы избежать любого конфликта", — рассказала одна из украинок.

Украинки также отметили, что Кэмми Дэй писал многим из них.

"Он начал следить за мной, потом присылал кучу эмодзи и реакций на посты и просил о встрече. Это было слишком, и я не знала, как сказать, что не хочу, чтобы он делал это. Вскоре после этого я уехала из Великобритании в другую страну и смогла забыть об этом. Я не знала, что он также связывался с другими людьми. Это немного странно для руководителя совета — делать так", — отметила другая украинка.

Сейчас правоохранители проверяют поведение мэра Дея за последние 18 месяцев, они опросили нескольких советников и высокопоставленных чиновников, включая исполнительного директора совета и некоторых, кто выражал беспокойство.

"Сегодня я получил заявление Кэмми Дэя об отставке с должности председателя совета. Теперь я выступлю с отчетом на следующем заседании совета 19 декабря с поиском кандидатур на его замену", — сказал Пол Лоуренс, исполнительный директор местной власти.

Напомним, что 9 декабря стало известно, что мэр Эдинбурга домогался до беженок из Украины.