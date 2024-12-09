Шотландский топ-чиновник преследовал беженок из Украины сексуальными сообщениями: детали (фото)

По крайней мере две украинки заявили о преследовании со стороны Кэмми Дэя из городского совета Эдинбурга. Сейчас он отстранен от должности.

Высокопоставленный политик- лейборист из Шотландии забрасывал украинских беженок в социальных сетях сообщениями с вопросами об их сексуальных предпочтениях, пытался назначить им свидание и делал комплименты по поводу их внешности. Речь идет о 50-летнем Кэмми Дэе, лидере городского совета Эдинбурга. Об этом пишет Daily Record

Две беженки из Украины, которые говорили с журналистами, сказали, что не могли игнорировать непрошеные обращения со стороны Кэмми Дэя из-за его положения лидера городского совета Эдинбурга. Накануне вечером Дэй был отстранен шотландскими лейбористами и теперь находится в центре полицейского расследования в связи с заявлениями о неподобающем поведении. Его страницы в соцсетях удалены.

Один гражданка Украины, бежавшая от полномасштабного российского вторжения в 2022 году, рассказала, как ее засыпали сообщениями от 50-летнего Дэя, когда он прибыл в Эдинбург. В сообщениях, которые она показала, Дэй задает вопросы сексуального характера, отправляет эмодзи с сердечками и поцелуями, а также неоднократно спрашивает ее, хочет ли она "встретиться за бокалом вина".

Большинство из сообщений остались без ответа со стороны беженцев. Дэй также связался с ними через приложение для знакомств, где сообщения были более откровенными с точки зрения секса.

Украинки отметили, что когда прибыли в Шотландию, то старались найти друзей в новой стране. Так что были открыты для общения.

"После травмы войны я чувствовала себя одинокой и чужой в новой стране. Когда Кэмми Дэй впервые написал мне в нескольких социальных сетях, я была удивлена, что человек такого высокого положения интересуется мной, а затем он пару раз посещал проукраинские мероприятия. Он нашел меня и подписался на меня в социальных сетях, начал активно лайкать мои истории, отправлять эмодзи с поцелуями, особенно когда я выкладывала фотографии из спортзала и бассейна. Однажды он нашел меня на сайте знакомств и написал мне сообщение, что было для меня очень странно, так как он уже был подписан на мои социальные сети и знал, что я знаю, кто он", — призналась одна из беженок.

Кэмми Дэй на проукраинском митинге Фото: Edinburgh Live

Беженки заявили, что считают, что им следует быть "вежливыми", но стараются держаться подальше от сексуальных тем.

Они сказали: "Каждый раз, когда он писал мне в приложении для знакомств, я чувствовала давление, боялась сказать "нет" или сделать что-то не так. Я старалась игнорировать все его намеки на секс или встречи, потому что боялась его влияния, и просто старалась быть вежливой, чтобы избежать любого конфликта".

Украинки также отметили, что не были единственными, кому писал Кэмми Дэй. И он выбирал именно украинок.

Еще одна украинка, которая уже уехала из Шотландии, подтвердила, что Кэмми Дэй писал и ей. Причем делал это и через соцсети и через сайты знакомств.

"Он начал следить за мной, затем присылал кучу эмодзи и реакций на посты и просил о встрече. Это было слишком, и я не знала, как сказать, что не хочу, чтобы он делал это. Вскоре после этого я уехала из Великобритании в другую страну и смогла забыть об этом. Я не знала, что он также связывался с другими людьми. Это немного странно для руководителя совета делать это", — отметила украинка.

Детективы расследуют неподобающее поведение лидера городского совета за последние 18 месяцев. Они опросили ряд коллег-советников и старших должностных лиц, включая тех, кто высказывал опасения.

В декабре прошлого года советник сообщил о поведении Дэя по отношению к украинке, но должностные лица совета сказали им обратиться в полицию. Позже полиция заявила, что в первоначальных сообщениях не было никакого криминала.

Советник сказал: "Я был обеспокоен, узнав об одной гражданке Украины, которой присылали оскорбительные сообщения. Там был элемент динамики власти. Человек не мог поднять этот вопрос из-за своего статуса и страха возмездия. Вы говорите о самых уязвимых людях, беженцах. Мне сказали обратиться в полицию, и я так и поступил, но они ничего не смогли сделать, поскольку не сочли это преступлением".

Известно, что полиция также изучает жалобу, поданную в прошлом году в службу по выявлению нарушений совета. Советники и руководитель органа власти уже были опрошены полицией, а на следующей неделе должны состояться дополнительные опросы.

Дэй не ответил, когда с ним связались для комментариев, но ранее он сказал, что с ним не связывалась полиция, и он понятия не имеет, в чем заключается их расследование. Сейчас он находится под административным отстранением от Лейбористской партии, пока расследуются обвинения в неправомерном поведении.

Представитель Лейбористской партии заявил: "Лейбористская партия серьезно относится ко всем жалобам. Они полностью расследуются в соответствии с нашими правилами и процедурами, и принимаются все соответствующие меры". Напомним, представителем именно этой партии является нынешний премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Представитель городского совета Эдинбурга заявила: "Все вопросы, поднятые перед генеральным директором и должностным лицом по мониторингу, были рассмотрены в рамках наших установленных процедур с участием нашей независимой службы по информированию о нарушениях Safecall и, при необходимости, полиции Шотландии".

Напомним, в ноябре возник скандал из-за турецкого сериала. В популярном турецком сериале Deha ("Гений", — ред.), украинских беженок изобразили в качестве женщин, которые предоставляют интимные услуги за деньги.